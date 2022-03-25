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≡ Сколько человек получили вознаграждение за сообщение о коррупции в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43862
Сколько человек получили вознаграждение за сообщение о коррупции в Костанайской области?
Отправлено: 25.03.22 - 15:00
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За неполных три месяца 2022 был поощрен только один человек.За свое сообщение о коррупционном факте он получил вознаграждение в 240 190 тенге. Об этом сообщила пресс-служба департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области.
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* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2925
Re: Сколько человек получили вознаграждение за сообщение о...
Отправлено: 25.03.22 - 15:00
#1
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Какой долгий и бюрократический путь, между первым и последним пунктом могут ПРОЙТИ годы: -

слежка за взяточником,
донос на него
арест
следствие
районный суд
аппеляция
областной суд
снова аппеляция
Верховный Суд
вступление приговора в законную силу
составление зарплатной ведомости по вознаграждению.
удержание подоходного налога
отчисления пенсионных и социальных платежей
выдача вознаграждения за сообщения о коррупции.

Если взяточник отсидев положенный срок,выйдя на свободу, подав на пересуд по якобы ВНОВЬ открывшим обстоятельствам выиграет дело, то выданное вознаграждение очевидно надо, наверное, вернуть государству по аналогии с применением допинга у спортсменов и лишением их медалей.
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