Re: Сколько человек получили вознаграждение за сообщение о...

Отправлено: - 15:00

Какой долгий и бюрократический путь, между первым и последним пунктом могут ПРОЙТИ годы: -



слежка за взяточником,

донос на него

арест

следствие

районный суд

аппеляция

областной суд

снова аппеляция

Верховный Суд

вступление приговора в законную силу

составление зарплатной ведомости по вознаграждению.

удержание подоходного налога

отчисления пенсионных и социальных платежей

выдача вознаграждения за сообщения о коррупции.



Если взяточник отсидев положенный срок,выйдя на свободу, подав на пересуд по якобы ВНОВЬ открывшим обстоятельствам выиграет дело, то выданное вознаграждение очевидно надо, наверное, вернуть государству по аналогии с применением допинга у спортсменов и лишением их медалей.