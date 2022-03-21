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≡ Отчетная встреча начальника департамента полиции Костанайской области пройдет в конце недели
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43862
Отчетная встреча начальника департамента полиции Костанайской области пройдет в конце недели
Отправлено: 21.03.22 - 14:34
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Об этом сообщается на ведомственной странице ДП в Facebook. Отчетная встреча полковника полиции Ерлана Омарбекова перед населением пройдет в пятницу, 25 марта.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24532
Re: Отчетная встреча начальника департамента полиции...
Отправлено: 21.03.22 - 14:34
#1
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Преступность в области снизилась на 20%.
Тяжких и особо тяжких на 25%.
Вот, что он - скажет... :lol: :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2924
Re: Отчетная встреча начальника департамента полиции...
Отправлено: 21.03.22 - 14:43
#2
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Цитата:
drakon:
скажет..


Откуда такая осведомлённость ?? :-(
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24532
Re: Отчетная встреча начальника департамента полиции...
Отправлено: 21.03.22 - 16:18
#3
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Цитата:
ACROS:
осведомлённость ?? :-(

25, увидим... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5161
Re: Отчетная встреча начальника департамента полиции...
Отправлено: 21.03.22 - 20:14
#4
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По моим наблюдениям дорожные полисмены опять ввели в практику прятаться за углом. Много раз видел на улице Пушкина - Топоркова в Рудном их авто как-то незаметно крадучи стояла у высокого забора. На перекрестке у мечети один и тот же мужичек ходит туда-обратно, я специально встал на парковку и долго наблюдал чем всё закончится. Мужичек в руках то-ли с мобилой или другое, говорил туда о чем-то.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
857
Re: Отчетная встреча начальника департамента полиции...
Отправлено: 21.03.22 - 21:42
#5
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Цитата:
drakon:
Преступность в области снизилась на 20%. Тяжких и особо тяжких на 25%. Вот, что он - скажет...

Не могу себе представить, если народ на отчётной встрече, вдрук, не примет отчёт!?
Например, скажет: маловато!
Чтож тогда будет!?
:lol: :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24532
Re: Отчетная встреча начальника департамента полиции...
Отправлено: 25.03.22 - 14:21
#6
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Ну, как там, отчёт?... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2924
Re: Отчетная встреча начальника департамента полиции...
Отправлено: 25.03.22 - 14:39
#7
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Цитата:
drakon:
25, увидим.


Цифры поменялись или преступники СМИ не читают ?? :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24532
Отчетная встреча начальника департамента полиции Костанайской области пройдет в конце недели
Отправлено: 25.03.22 - 14:48
#8
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Цитата:
ACROS:
Цифры поменялись или преступники СМИ не читают ?? :lol:

Жду - отчёт. У меня ничего не поменялось... :lol: ;-)
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