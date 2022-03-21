Отправлено: - 21:42

drakon:

Преступность в области снизилась на 20%. Тяжких и особо тяжких на 25%. Вот, что он - скажет...

Цитата:Не могу себе представить, если народ на отчётной встрече, вдрук, не примет отчёт!?Например, скажет: маловато!Чтож тогда будет!?