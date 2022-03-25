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Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43858
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 09:38
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".
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(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2432
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 09:38
Украина сейчас за и вместо всего мира борется с фашизмом. Если падет Украина, Путен на этом не остановится. Увы, но мы своим "воздержанием", по сути поддерживаем российский фашизм.
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 10:15
за проголосовали-
острова Фиджи, Каймановы острова,Кабо Верде...
вассалы сшанатоес.
воздержались Китай,Индия,Пакистан, Иран,ЮАР,Узбекистан,Судан,Вьетнам,
Киргизия,Казахстан.... 38 стран.
с населением две третьих процентов земного шара.
острова Фиджи, Каймановы острова,Кабо Верде...
вассалы сшанатоес.
воздержались Китай,Индия,Пакистан, Иран,ЮАР,Узбекистан,Судан,Вьетнам,
Киргизия,Казахстан.... 38 стран.
с населением две третьих процентов земного шара.
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 10:16
идет уничтожения фаш.. и нац.. на Украине.
и они будет уничтожены.
устраивая геноцид на Донбассе,
надеялись что кто то полезет реально
на их защиту. никому на Западе Украина не нужна.
цель совершенна другая- развалить Россию.
большая часть населения земли это понимает.
и сейчас по большому запад в агонии, не знает что делать,
загнали себя так угол, что дальше некуда.
по мне так своими странами они вообще не занимаются,
день через день саммиты, встречи,санкции.
одни и те же рожи мишелей,ляйенов, бергов...
улыбаются друг другу. , кулачками стукаются..
противно смотреть.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2022 - 10:30]
и они будет уничтожены.
устраивая геноцид на Донбассе,
надеялись что кто то полезет реально
на их защиту. никому на Западе Украина не нужна.
цель совершенна другая- развалить Россию.
большая часть населения земли это понимает.
и сейчас по большому запад в агонии, не знает что делать,
загнали себя так угол, что дальше некуда.
по мне так своими странами они вообще не занимаются,
день через день саммиты, встречи,санкции.
одни и те же рожи мишелей,ляйенов, бергов...
улыбаются друг другу. , кулачками стукаются..
противно смотреть.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2022 - 10:30]
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 10:46
Цитата:
Я правильно поняла, что на военные объекты, инфраструктуру нападать можно?
"Резолюция требует, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия в Украине, не совершала нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.
Источник:
Источник:
Я правильно поняла, что на военные объекты, инфраструктуру нападать можно?
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 923
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 10:50
Цитата:
А дед и так уже начал этот развал. Сам. Ща если вдруг проиграет то хана. Ну и нам ещё какой гемор подкинет типа аварии на КТК или ещё что,тк оч злопамятный.
alex_60:
цель совершенна другая- развалить Россию
цель совершенна другая- развалить Россию
А дед и так уже начал этот развал. Сам. Ща если вдруг проиграет то хана. Ну и нам ещё какой гемор подкинет типа аварии на КТК или ещё что,тк оч злопамятный.
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 11:05
Цитата:
а если выиграет?
здесь на кону не Украина совсем.
здесь на кону миропостроение .
да, трудно будет, но на выходе будет
уже другой мировой порядок.
будущее покажет.
Цитата:
ну ,у тебя, даже если шишка с дерева на лоб упадет,
и то он будет виноват ,это факт .
Сабыр:
Ща если вдруг проиграет то хана.
Ща если вдруг проиграет то хана.
а если выиграет?
здесь на кону не Украина совсем.
здесь на кону миропостроение .
да, трудно будет, но на выходе будет
уже другой мировой порядок.
будущее покажет.
Цитата:
Сабыр:
типа аварии на КТ
типа аварии на КТ
ну ,у тебя, даже если шишка с дерева на лоб упадет,
и то он будет виноват ,это факт .
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 11:19
Цитата:
Да! Помнит, что месть - блюдо, которое подают холодным.
Как кричали: "Путин - х...о!" Даже кто-то из высокопоставленных украинцев ПУБЛИЧНО так назвал в 14-м г. ПРЕЗИДЕНТА другой страны (какая там дипломатия, с Россией, думали, всё допустимо!)
РФ тогда никаких нот протеста не заявило.
ПУ не стал размениваться на такие выходки
Сабыр:
,тк оч злопамятный.
,тк оч злопамятный.
Да! Помнит, что месть - блюдо, которое подают холодным.
Как кричали: "Путин - х...о!" Даже кто-то из высокопоставленных украинцев ПУБЛИЧНО так назвал в 14-м г. ПРЕЗИДЕНТА другой страны (какая там дипломатия, с Россией, думали, всё допустимо!)
РФ тогда никаких нот протеста не заявило.
ПУ не стал размениваться на такие выходки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 432
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 11:24
Цитата:
увы, но своим "воздержанием" мы поддерживаем политику США и "коллективного Запада" по уничтожению Украины, не зря говорили что "США с Западом будут воевать против России до последнего украинца". Я уж молчу про молчаливую поддержку военной агрессии НАТО. Хватит пытаться "усидеть на двух стульях", и уж тем более нечего думать стремиться в Европу, никому мы там точно также не нужны, исключительно наши ресурсы, кои и так по большей части нам уже не принадлежат, ин. компании рулят везде.
юля елиссева:
Увы, но мы своим "воздержанием"
Увы, но мы своим "воздержанием"
увы, но своим "воздержанием" мы поддерживаем политику США и "коллективного Запада" по уничтожению Украины, не зря говорили что "США с Западом будут воевать против России до последнего украинца". Я уж молчу про молчаливую поддержку военной агрессии НАТО. Хватит пытаться "усидеть на двух стульях", и уж тем более нечего думать стремиться в Европу, никому мы там точно также не нужны, исключительно наши ресурсы, кои и так по большей части нам уже не принадлежат, ин. компании рулят везде.
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 11:31
Цитата:
Если считать по странам - одна картина вырисовывается. Если по населению - другая. А что если сравнить ВВП стран, которые "ЗА", и ВВП стран, которые воздержались?
alex_60:
с населением две третьих процентов земного шара.
с населением две третьих процентов земного шара.
Если считать по странам - одна картина вырисовывается. Если по населению - другая. А что если сравнить ВВП стран, которые "ЗА", и ВВП стран, которые воздержались?
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 11:32
Цитата:
Чуть раньше надо было начать бороться, у себя внутри страны
юля елиссева:
Украина сейчас за и вместо всего мира борется с фашизмом
Украина сейчас за и вместо всего мира борется с фашизмом
Чуть раньше надо было начать бороться, у себя внутри страны
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 11:39
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