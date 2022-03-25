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≡ Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43858
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 09:38
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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2432
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 09:38
#1
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Украина сейчас за и вместо всего мира борется с фашизмом. Если падет Украина, Путен на этом не остановится. Увы, но мы своим "воздержанием", по сути поддерживаем российский фашизм.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16458
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 10:15
#2
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за проголосовали-
острова Фиджи, Каймановы острова,Кабо Верде...
вассалы сшанатоес.
воздержались Китай,Индия,Пакистан, Иран,ЮАР,Узбекистан,Судан,Вьетнам,
Киргизия,Казахстан.... 38 стран.
с населением две третьих процентов земного шара.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16458
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 10:16
#3
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идет уничтожения фаш.. и нац.. на Украине.
и они будет уничтожены.
устраивая геноцид на Донбассе,
надеялись что кто то полезет реально
на их защиту. никому на Западе Украина не нужна.
цель совершенна другая- развалить Россию.
большая часть населения земли это понимает.
и сейчас по большому запад в агонии, не знает что делать,
загнали себя так угол, что дальше некуда.
по мне так своими странами они вообще не занимаются,
день через день саммиты, встречи,санкции.
одни и те же рожи мишелей,ляйенов, бергов...
улыбаются друг другу. , кулачками стукаются..
противно смотреть.

[Исправлено: alex_60, 25.03.2022 - 10:30]
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2898
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 10:46
#4
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Цитата:
"Резолюция требует, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия в Украине, не совершала нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

Источник:


Я правильно поняла, что на военные объекты, инфраструктуру нападать можно?
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
923
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 10:50
#5
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Цитата:
alex_60:
цель совершенна другая- развалить Россию

А дед и так уже начал этот развал. Сам. Ща если вдруг проиграет то хана. Ну и нам ещё какой гемор подкинет типа аварии на КТК или ещё что,тк оч злопамятный.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16458
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 11:05
#6
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Цитата:
Сабыр:
Ща если вдруг проиграет то хана.


а если выиграет?
здесь на кону не Украина совсем.
здесь на кону миропостроение .
да, трудно будет, но на выходе будет
уже другой мировой порядок.
будущее покажет.

Цитата:
Сабыр:
типа аварии на КТ


ну ,у тебя, даже если шишка с дерева на лоб упадет,
и то он будет виноват ,это факт .
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2898
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 11:19
#7
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Цитата:
Сабыр:
,тк оч злопамятный.


Да! Помнит, что месть - блюдо, которое подают холодным.
Как кричали: "Путин - х...о!" Даже кто-то из высокопоставленных украинцев ПУБЛИЧНО так назвал в 14-м г. ПРЕЗИДЕНТА другой страны (какая там дипломатия, с Россией, думали, всё допустимо!)
РФ тогда никаких нот протеста не заявило.
ПУ не стал размениваться на такие выходки
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
432
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 11:24
#8
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Цитата:
юля елиссева:
Увы, но мы своим "воздержанием"

увы, но своим "воздержанием" мы поддерживаем политику США и "коллективного Запада" по уничтожению Украины, не зря говорили что "США с Западом будут воевать против России до последнего украинца". Я уж молчу про молчаливую поддержку военной агрессии НАТО. Хватит пытаться "усидеть на двух стульях", и уж тем более нечего думать стремиться в Европу, никому мы там точно также не нужны, исключительно наши ресурсы, кои и так по большей части нам уже не принадлежат, ин. компании рулят везде.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15956
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 11:31
#9
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Цитата:
alex_60:
с населением две третьих процентов земного шара.

Если считать по странам - одна картина вырисовывается. Если по населению - другая. А что если сравнить ВВП стран, которые "ЗА", и ВВП стран, которые воздержались?
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15956
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 11:32
#10
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Цитата:
юля елиссева:
Украина сейчас за и вместо всего мира борется с фашизмом

Чуть раньше надо было начать бороться, у себя внутри страны ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15956
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 11:39
#11
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