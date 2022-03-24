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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 696 из 697«1...694695696697»
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8989
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 21:53
#10426
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Цитата:
таноми52:
Эл, я писала Вам в личку!

Да, благодарю. yoururl :lol: :lol:
Мы на "Вы"? :-x ;-)

[Исправлено: elektron, 24.03.2022 - 16:55]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 21:55
#10427
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Цитата:
elektron:
Да, благодарю.

Ух, ты!... :-o
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:01
#10428
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maxsaf

Приветствую Вас, товарищ по "несчастью"!
Будем набирать посты?
Можно сделать хитро: перекидываться друг с другом постами Во флуде (темы найдём) и к понедельнику вернём ПП.
Уж очень муторно ждать модерации!
:lol: :lol: :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8989
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:08
#10429
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Цитата:
maxsaf:
Так и до Берлина дойдут снова

Не, так далеко не надо. :lol: За биржу Московскую переживаю, не знаю когда откроют?
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:09
#10430
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Цитата:
elektron:
Мы на "Вы"?


Я обращалась когда-то к Вам на "ты" без разрешения?
Помнится на "ты" я с Витом, как с товарищем по романтике, с Драком, как товарищем по духу и с одним персонажем, не достойным моего уважения.
Если Вы предлагаете дружеское "ты", я согласна :-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:28
#10431
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Цитата:
maxsaf: Кто на каком сайте обычно новости читает?

Афтершок. Там фейки очень не любят. Сразу банят за них. Да и публика грамотная в основном.
Ну и НГ, Мэйлру и прочие.
Зомбоящик уже 2 года, как отключен.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8989
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:45
#10432
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Цитата:
таноми52:
Если Вы предлагаете дружеское "ты", я согласна

Ну и я не против. ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4616
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:46
#10433
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Цитата:
таноми52:
помещать видики с исполнением любимых песен

==Не часто . Стихи как -то много поместил, помните , - удалили тогда.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2916
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:54
#10434
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Цитата:
maxsaf:
неудобно называть


Я сразу, с первого дня, назвал вещи своими именами.

Цитата:
drakon:
За Алмату, не - страшно? Там американская лаборатория,


Они походу в каждой бывшей столице союзной республике.

Цитата:
maxsaf:
красную кнопку нажал перед уходом.


Трое должны нажать одновременно.
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:26
#10435
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maxsaf

Макс, вы меня тоже игнорите? (моё предложение)
Вот хитрый я пацан! :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:28
#10436
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Цитата:
ACROS:
Они походу в каждой бывшей столице союзной республике.


Как же охотно все бывшие социалистические республики прогнулись!
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
312
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:29
#10437
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Цитата:
maxsaf:
Кто на каком сайте обычно новости читает?


Если про войну на Украине, то обычно смотрю в телеграмм канале swodki
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15951
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:34
#10438
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15951
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:35
#10439
Комментарий проходит проверку.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:47
#10440
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Цитата:
таноми52:
бывшие социалистические республики прогнулись!

Украинские - закрылись Возьмите пару
штук себе... :lol: ;-)
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