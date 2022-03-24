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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8989
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 21:55
Цитата:
Ух, ты!...
elektron:
Да, благодарю.
Да, благодарю.
Ух, ты!...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:01
maxsaf
Приветствую Вас, товарищ по "несчастью"!
Будем набирать посты?
Можно сделать хитро: перекидываться друг с другом постами Во флуде (темы найдём) и к понедельнику вернём ПП.
Уж очень муторно ждать модерации!
Приветствую Вас, товарищ по "несчастью"!
Будем набирать посты?
Можно сделать хитро: перекидываться друг с другом постами Во флуде (темы найдём) и к понедельнику вернём ПП.
Уж очень муторно ждать модерации!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8989
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:08
Цитата:
Не, так далеко не надо. За биржу Московскую переживаю, не знаю когда откроют?
maxsaf:
Так и до Берлина дойдут снова
Так и до Берлина дойдут снова
Не, так далеко не надо. За биржу Московскую переживаю, не знаю когда откроют?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:09
Цитата:
Я обращалась когда-то к Вам на "ты" без разрешения?
Помнится на "ты" я с Витом, как с товарищем по романтике, с Драком, как товарищем по духу и с одним персонажем, не достойным моего уважения.
Если Вы предлагаете дружеское "ты", я согласна
elektron:
Мы на "Вы"?
Мы на "Вы"?
Я обращалась когда-то к Вам на "ты" без разрешения?
Помнится на "ты" я с Витом, как с товарищем по романтике, с Драком, как товарищем по духу и с одним персонажем, не достойным моего уважения.
Если Вы предлагаете дружеское "ты", я согласна
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:28
Цитата:
Афтершок. Там фейки очень не любят. Сразу банят за них. Да и публика грамотная в основном.
Ну и НГ, Мэйлру и прочие.
Зомбоящик уже 2 года, как отключен.
maxsaf: Кто на каком сайте обычно новости читает?
Афтершок. Там фейки очень не любят. Сразу банят за них. Да и публика грамотная в основном.
Ну и НГ, Мэйлру и прочие.
Зомбоящик уже 2 года, как отключен.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8989
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:45
Цитата:
Ну и я не против.
таноми52:
Если Вы предлагаете дружеское "ты", я согласна
Если Вы предлагаете дружеское "ты", я согласна
Ну и я не против.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4616
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:46
Цитата:
==Не часто . Стихи как -то много поместил, помните , - удалили тогда.
таноми52:
помещать видики с исполнением любимых песен
помещать видики с исполнением любимых песен
==Не часто . Стихи как -то много поместил, помните , - удалили тогда.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2916
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 22:54
Цитата:
Я сразу, с первого дня, назвал вещи своими именами.
Цитата:
Они походу в каждой бывшей столице союзной республике.
Цитата:
Трое должны нажать одновременно.
maxsaf:
неудобно называть
неудобно называть
Я сразу, с первого дня, назвал вещи своими именами.
Цитата:
drakon:
За Алмату, не - страшно? Там американская лаборатория,
За Алмату, не - страшно? Там американская лаборатория,
Они походу в каждой бывшей столице союзной республике.
Цитата:
maxsaf:
красную кнопку нажал перед уходом.
красную кнопку нажал перед уходом.
Трое должны нажать одновременно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:26
maxsaf
Макс, вы меня тоже игнорите? (моё предложение)
Вот хитрый я пацан!
Макс, вы меня тоже игнорите? (моё предложение)
Вот хитрый я пацан!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:28
Цитата:
Как же охотно все бывшие социалистические республики прогнулись!
ACROS:
Они походу в каждой бывшей столице союзной республике.
Они походу в каждой бывшей столице союзной республике.
Как же охотно все бывшие социалистические республики прогнулись!
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 312
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:29
Цитата:
Если про войну на Украине, то обычно смотрю в телеграмм канале swodki
maxsaf:
Кто на каком сайте обычно новости читает?
Кто на каком сайте обычно новости читает?
Если про войну на Украине, то обычно смотрю в телеграмм канале swodki
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:34
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:35
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.03.22 - 23:47
Цитата:
Украинские - закрылись Возьмите пару
штук себе...
таноми52:
бывшие социалистические республики прогнулись!
бывшие социалистические республики прогнулись!
Украинские - закрылись Возьмите пару
штук себе...
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