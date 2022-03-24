Отправлено: - 22:09

elektron:

Мы на "Вы"?

Цитата:Я обращалась когда-то к Вам на "ты" без разрешения?Помнится на "ты" я с Витом, как с товарищем по романтике, с Драком, как товарищем по духу и с одним персонажем, не достойным моего уважения.Если Вы предлагаете дружеское "ты", я согласна