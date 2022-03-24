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≡ Ношение масок в помещениях отменят в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43854
Ношение масок в помещениях отменят в Казахстане
Отправлено: 24.03.22 - 21:20
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Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Казахстана.


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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
249
Re: Ношение масок в помещениях отменят в Казахстане
Отправлено: 24.03.22 - 21:20
#1
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границы открывайте с РФ. Следуйте примеру соседа
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
856
Re: Ношение масок в помещениях отменят в Казахстане
Отправлено: 24.03.22 - 22:25
#2
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Я извиняюсь, но тогда наверное надо зеркально ввести штрафы за ношение масок в помещениях?
Дура лекс эт лекс!
(Для модераторов, это не ругательство, этопо латински (Латыньск это такая страна такая) означает: Закон суров, но это Закон)
:lol:
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
390
Ношение масок в помещениях отменят в Казахстане
Отправлено: 24.03.22 - 22:28
#3
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Цитата:
Don Julio:
Дура лекс эт лекс! (Для модераторов, это не ругательство, этопо латински (Латыньск это такая страна такая) означает: Закон суров, но это Закон)

Вы аккуратнее, у нас есть пункт за иностранные языки)
Цитата:
2.2.15. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума. Наш форум, как и сайт, русскоязычные. Соответственно, сообщения на любом другом языке, а также с использованием транслитерации, могут быть удалены.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
856
Ношение масок в помещениях отменят в Казахстане
Отправлено: 24.03.22 - 22:53
#4
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Цитата:
Rexyn:
Вы аккуратнее, у нас есть пункт за иностранные языки)

Я извиняюсь, поступил опрометчиво, тем более, печально, что:
Цитата:
Rexyn:
Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума.

Латыньские выражовывания стали не понятны. Ещё раз, извиняюсь, приму к себе меры дисциплинарного характера, путём обозначения точки окончания общения. Чтобы сегодня увидеть, с какого места снова отвечать пользователям.
:-o
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