Отправлено: - 22:28

Don Julio:

Дура лекс эт лекс! (Для модераторов, это не ругательство, этопо латински (Латыньск это такая страна такая) означает: Закон суров, но это Закон)

2.2.15. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума. Наш форум, как и сайт, русскоязычные. Соответственно, сообщения на любом другом языке, а также с использованием транслитерации, могут быть удалены.

Цитата:Вы аккуратнее, у нас есть пункт за иностранные языки)Цитата: