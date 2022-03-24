Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Временные ограничения по нагрузке на ось для транспорта ввели в Костанайской области
Временные ограничения по нагрузке на ось для транспорта ввели в Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 34
|Зарегистрированные пользователи: КГСПС, таноми52
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать