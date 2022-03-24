Re: Временные ограничения по нагрузке на ось для транспорта...

Отправлено: - 18:42

Ограничения по нагрузке на ось вводятся, чтобы предотвратить разрушение дорожного полотна. Но они не действуют на технику задействованную в дорожном строительстве. То есть, сначала сами же разрушаем, потом чиним.