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≡ Временные ограничения по нагрузке на ось для транспорта ввели в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43853
Временные ограничения по нагрузке на ось для транспорта ввели в Костанайской области
Отправлено: 24.03.22 - 18:42
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Нагрузка одиночной оси автотранспорта теперь не должна превышать 8 тонн. Об этом сообщает Костанайский областной филиал "ҚазАвтоЖол" на своей странице в Instagram.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1473
Re: Временные ограничения по нагрузке на ось для транспорта...
Отправлено: 24.03.22 - 18:42
#1
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Ограничения по нагрузке на ось вводятся, чтобы предотвратить разрушение дорожного полотна. Но они не действуют на технику задействованную в дорожном строительстве. То есть, сначала сами же разрушаем, потом чиним.
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