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≡ Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43853
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:13
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Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Новую кандидатуру аким Костанайской области Архимед Мухамбетов согласовал с депутатами маслихата Костаная. Акимом Костаная стал Марат Жундубаев.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16449
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 13:44
#15
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Цитата:
ACROS:
Алма-Атинская Высшая Партшкола при ЦК КП Казахстана и Университет Марксизма-Ленинизма при Кустанайском Обкоме КП Казахстана.


какие предметы там изучались?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2915
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 14:13
#16
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Цитата:
alex_60:
какие предметы


Заочно это было: - в основном зимой, с января по февраль - каждый привозил по согыму и водяры, жили в партийном блоке гостиницы "Целинная", в Алма-Ате в молодёжной общаге при ЦК ЛКСМ Казахстана, в ресторан не очень ходили ( ещё залетишь и партбилета лишишься), в основном гульбёж был в номерах по вечерам. А, что изучали: - социальные науки, философию, политэкономию, взаимоотношения в коллективах, психологию, международную обстановку и тому подобное. Дипломы красные и там и тут получил.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2915
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 14:18
#17
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Цитата:
drakon:
тремя


Заживут, горожане теперь: - :-P
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5158
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 14:58
#18
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Вон люди карьеру делают, а наш бывший совсем затаился, нигде его не видели,
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1075
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 16:36
#19
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Цитата:
yudjin:
За 20 лет сменил ДЕСЯТЬ мест работы.

За 31 год, а не за 20.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2915
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 17:44
#20
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Цитата:
serg kost:
За 31 год,

Цитата:
serg kost:
сменил ДЕСЯТЬ мест


Вроде насчитал: ДВЕНАДЦАТЬ мест, а это ТРИНАДЦАТОЕ - какое то число, не очень для карьеры. Хоть бы обошлось всё. На четырнадцатое - по собственному желанию, хотя бы.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1075
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 18:33
#21
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Цитата:
ACROS:
Вроде насчитал: ДВЕНАДЦАТЬ мест, а это ТРИНАДЦАТОЕ - какое то число, не очень для карьеры.

Читайте внимательно. Там 2 раза в тексте.
Цитата:
2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.
2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.

Я про эту ошибку не стал писать. Только про "20 лет" отметил, что 31 год работы.
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