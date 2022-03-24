Отправлено: - 18:33

ACROS:

Вроде насчитал: ДВЕНАДЦАТЬ мест, а это ТРИНАДЦАТОЕ - какое то число, не очень для карьеры.

2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.

2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.

Цитата:Читайте внимательно. Там 2 раза в тексте.Цитата:Я про эту ошибку не стал писать. Только про "20 лет" отметил, что 31 год работы.