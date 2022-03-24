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≡ Пять лет и лишение звания полковника — Прения по делу бывшего замначальника следственного управления ДП начались в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43852
Пять лет и лишение звания полковника — Прения по делу бывшего замначальника следственного управления ДП начались в Костанае
Отправлено: 24.03.22 - 18:17
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Уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного управления ДП Костанайской области Айгуль МАМАНОВОЙ подходит к концу. Сегодня, 24 марта, по этому делу начались прения. По версии обвинения, Маманова собирала деньги на поздравления ветеранов МВД, покупку сувениров, похороны сотрудников, часть забирала себе. Подсудимая вину не признала.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5158
Re: Пять лет и лишение звания полковника — Прения по делу...
Отправлено: 24.03.22 - 18:17
#1
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Мне кажется у суда нет оснований ее судить, адвокат правильно всё сказал, а прокурор голословно обвиняет
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