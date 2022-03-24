Отправлено: - 17:16

Призываем ценить труд других. Не бросать мусор мимо, сортировать по контейнерам. Хотелось бы, чтобы в городе было чисто, - сказал Кушнир.

[Исправлено: yudjin, 24.03.2022 - 17:19]

Цитата:А не хочет ли товарищ Кушнир привести в порядок эту мусорную площадку?Комиссия из акимата отклонила проект "Бюджет народного участия", сославшись на то, что в порядке должен содержать Тазалык.