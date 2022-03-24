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≡ Диваны просят не бросать - В Костанае появились нестандартные мусорные контейнеры
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43852
Диваны просят не бросать - В Костанае появились нестандартные мусорные контейнеры
Отправлено: 24.03.22 - 17:16
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Горожане обратили на них внимание - большие, синие, не похожие на все, что ставили раньше. Оказалось, это бункеры-накопители для твердых бытовых отходов от компании ТОО«Тазалық-2012». Каждый объемом 8 кубометров, пока их в Костанае установили 6.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8381
Диваны просят не бросать - В Костанае появились нестандартные мусорные контейнеры
Отправлено: 24.03.22 - 17:16
#1
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Цитата:
Призываем ценить труд других. Не бросать мусор мимо, сортировать по контейнерам. Хотелось бы, чтобы в городе было чисто, - сказал Кушнир.

А не хочет ли товарищ Кушнир привести в порядок эту мусорную площадку?


Комиссия из акимата отклонила проект "Бюджет народного участия", сославшись на то, что в порядке должен содержать Тазалык.




[Исправлено: yudjin, 24.03.2022 - 17:19]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
776
Re: Диваны просят не бросать - В Костанае появились...
Отправлено: 24.03.22 - 17:54
#2
Комментарий удален модератором.
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