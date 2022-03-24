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Страница 398 из 398«1...396397398
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
228
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 09:04
#3971
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Я вот что заметил...
Обычно страницы с комментариями и под статьями, и в форуме открываются так, что последний комментарий находится вверху страницы и чтобы прочитать предыдущие, нужно "крутиться" вниз. А после написания и отправки своего комментария страница снова открывается сверху. Неудобно.
Да и нумерация страниц странная. Активная страница, в которой пишутся последние комментарии, считается, почему-то, первой. Как-то нелогично.
...
Но иногда что-то на сайте происходит и нумерация и последовательность комментариев идёт правильно - сверху вниз. И читать удобно, и после прочтения выходишь на окно для написания своего комментария.
Почему бы не сделать такой порядок постоянным?

[Исправлено: Skeptic, 24.03.2022 - 09:14]

[Исправлено: Skeptic, 24.03.2022 - 09:17]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
388
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 09:29
#3972
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Цитата:
Skeptic:
Я вот что заметил... Обычно страницы с комментариями и под статьями, и в форуме открываются так, что последний комментарий находится вверху страницы и чтобы прочитать предыдущие, нужно "крутиться" вниз. А после написания и отправки своего комментария страница снова открывается сверху. Неудобно. Да и нумерация страниц странная. Активная страница, в которой пишутся последние комментарии, считается, почему-то, первой. Как-то нелогично. ... Но иногда что-то на сайте происходит и нумерация и последовательность комментариев идёт правильно - сверху вниз. И читать удобно, и после прочтения выходишь на окно для написания своего комментария. Почему бы не сделать такой порядок постоянным?


Вообще, если говорить о комментариях не под статьями, а когда они открыты в ветке форума, есть специальная кнопка "Новые первыми". Если ее нажать, то тогда свежие комментарии будут вверху.


Потом на нее можно нажать снова, она будет уже называться "Старые первыми", и комментарии будут идти в хронологической последовательности.

Допускаю, что вы (если сидите с телефона) случайно кликаете на нее. Других поводов самопроизвольной смены порядка комментариев пока не вижу.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
228
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 13:27
#3973
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Цитата:
Rexyn:
случайно кликаете на нее

Я со стационарного ПК сюда захожу. И эту кнопку увидел только сейчас, когда вы про неё написали.
Понимаете, в чём фокус... Я здесь - новичок. Хотя компьютером пользуюсь с конца 80-х. Много разного повидал...
Потому мне кажется странным и неудобным, когда открываешь статью, читаешь её... а чтобы прочитать все комментарии с начала, особенно, когда хочется проследить всю дискуссию, нужно "крутить" страницу вниз. И так - по каждой странице. Открывается верх, а начало - внизу.
То же и в разделах форума... "Новые первыми" удобно для тех, кто постоянно сидит на сайте. Буквально постоянно. Он в курсе всей переписки, отслеживает её в режиме нон-стоп. Ему достаточно того, что последний комментарий находится сверху.
А тем, кто заходит в форумы редко, надо каждую страницу сначала прокручивать вниз, потом прочитывать комментарии снизу вверх и снова попадать наверх следующей страницы и снова её прокручивать вниз... И так - по кругу.
Я в какой-то ветке на форуме задавал вопрос. Ответили мне не сразу. Пришлось повозиться, перематывая страницы туда-сюда, пока нашёл ответ.
А если бы по умолчанию было устроено так, что последний комментарий находится на последней странице внизу, было бы удобнее всем.
Задал вопрос - запомнил, на какой странице он размещён. Через день-два-неделю зашёл, открыл свою страницу со своим вопросом и спокойно читаешь сверху вниз всю страницу. Потом переходишь на верх следующей и снова читаешь сверху вниз. Пока не найдёшь ответ... Не надо лишние несколько раз перематывать все страницы.
...
Надеюсь, понятно написал, не запутал? :-)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
431
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 13:37
#3974
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Цитата:
Skeptic:
Через день-два-неделю зашёл, открыл свою страницу со своим вопросом и спокойно читаешь сверху вниз всю страницу

странно, у меня комментарии всегда сверху вниз, но я точно никаких кнопок не жму) а чтобы найти место, где оставил последний свой ответ - заходите в "личные данные" в меню справа, жмете нужный ответ и вас перенаправляет на ваш комментарий, и не нужно запоминать страницу или листать много страниц для поиска своего ответа)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
228
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 16:05
#3975
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Цитата:
lavprof:
странно,

Возможно. Но я описываю ситуацию так, как вижу её я...
А по поводу "личных данных"... Я потому и пишу об этом, чтобы удобно было работать в обсуждениях под статьями и в ветках форума без лишних телодвижений. Без захода куда-то ещё.
Все нужные техники и технологии есть и они давно проработаны. Надо просто грамотно их использовать. Это зависит от уровня программирования.
Беда в том, что уровень зарплат у нас устраивает не всех программистов...
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
388
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 16:15
#3976
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Цитата:
Skeptic:
А если бы по умолчанию было устроено так, что последний комментарий находится на последней странице внизу, было бы удобнее всем.


Скажу честно. За последние годы, что я тут работаю, вы первый у кого возникла такая проблема. Потому что по умолчанию комменты расположены именно так: от старых к новым. И лишь лишним телодвижением - кликом на кнопку - их можно развернуть в обратный порядок. Я задам вопрос программисту с которым мы сотрудничаем, может он подскажет, в чем у вас могло быть дело.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
388
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 16:26
#3977
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Цитата:
Skeptic:
Задал вопрос - запомнил, на какой странице он размещён. Через день-два-неделю зашёл, открыл свою страницу со своим вопросом и спокойно читаешь сверху вниз всю страницу. Потом переходишь на верх следующей и снова читаешь сверху вниз. Пока не найдёшь ответ... Не надо лишние несколько раз перематывать все страницы

Так, программисты не понадобились. Все решается настройками в вашем кабинете.
Заходите в "Личные данные". Там нажимаете "Изменить профиль". Листаете вниз, пока не находите нужный пункт "Порядок сортировки комментариев" и выбираете то, что вам нужно. И нажимаете внизу сохранить.

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