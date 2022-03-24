Отправлено: - 09:29

Skeptic:

Я вот что заметил... Обычно страницы с комментариями и под статьями, и в форуме открываются так, что последний комментарий находится вверху страницы и чтобы прочитать предыдущие, нужно "крутиться" вниз. А после написания и отправки своего комментария страница снова открывается сверху. Неудобно. Да и нумерация страниц странная. Активная страница, в которой пишутся последние комментарии, считается, почему-то, первой. Как-то нелогично. ... Но иногда что-то на сайте происходит и нумерация и последовательность комментариев идёт правильно - сверху вниз. И читать удобно, и после прочтения выходишь на окно для написания своего комментария. Почему бы не сделать такой порядок постоянным?

Цитата:Вообще, если говорить о комментариях не под статьями, а когда они открыты в ветке форума, есть специальная кнопка "Новые первыми". Если ее нажать, то тогда свежие комментарии будут вверху.Потом на нее можно нажать снова, она будет уже называться "Старые первыми", и комментарии будут идти в хронологической последовательности.Допускаю, что вы (если сидите с телефона) случайно кликаете на нее. Других поводов самопроизвольной смены порядка комментариев пока не вижу.