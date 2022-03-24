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Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
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