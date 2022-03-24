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≡ Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43850
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:35
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Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16448
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:35
#1
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транспорт заработает или нет,
вот в чем вопрос.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8380
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:38
#2
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С 1 апреля смотрите на всех переправах страны:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8380
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:39
#3
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Цитата:
alex_60:
транспорт заработает или нет, вот в чем вопрос.

и на счет этих гр...ых тестов ничего не сказано.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16448
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:42
#4
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по идее паспорта вакцинации пора
признать взаимно тогда,
раз пошла такая пьянка.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8380
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:42
#5
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Цитата:
С казахстанской же стороны нашим гражданам сейчас разрешается выезд на машине один раз в 30 дней без подтверждения цели поездки.

А вот это не совсем так. Во-первых, раз в 15 дней, а во-вторых ТОЛЬКО ПО ОСНОВАНИЮ: учеба, лечение, близкие родственники, документально подтвержденные.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15127
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:52
#6
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Название не соответствует статье. Россия никак не может влиять на поездки В какие-либо страны.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
989
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:53
#7
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Цитата:
yudjin:
раз в 15 дней

верно
Цитата:
yudjin:
ТОЛЬКО ПО ОСНОВАНИЮ: учеба, лечение, близкие родственники, документально подтвержденные

это требования РФ, не Казахстана. Для выезда из Казахстана никаких оснований не нужно было уже более полугода.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8380
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 13:58
#8
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Цитата:
alex_60:
по идее паспорта вакцинации пора

ну Россия - это же не Боливия и Перу!
С ними то просто делом чести было признать такие бумажки...

Цитата:
Yorik:
Для выезда из Казахстана никаких оснований не нужно было уже более полугода.

Не так, у коллеги племянница студентка ездит, проверяют основание на КАЗАХСТАНСКОЙ. В декабре было, что со справкой из вуза не выпустили, требовали приглашение. Поэтому многие студенты вернулись в Костанай с казахстанской границы.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
989
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 14:24
#9
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Цитата:
yudjin:
пустили, требовали приглашение. Поэтому многие студенты вернулись в Костанай с казахстанской границы

Странно, потому что наш студент проехал без этого и в декабре, и в январе.
Я лично пересекал в субботу, 19.03 туда и обратно - НОЛЬ вопросов на нашей стороне.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2429
Re: Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 14:51
#10
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Ох, хлынет сейчас в страну поток оставшихся не у дел из-за санкций россиян.
Но, чтобы к нам не проникали зомбированные путинисты надо при въезде от каждого требовать произнести - Крим це Україна. Путен – х...о! Слава Україні!
Если произнес сию фразу, то добро пожаловать в Казахстан. Нет - тогда возвращайся назад в страну-изгой.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16448
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 15:17
#11
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был такой свежий воздух в теме,
нет надо было его испортить..

[Исправлено: alex_60, 24.03.2022 - 15:23]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8380
Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию
Отправлено: 24.03.22 - 15:47
#12
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Цитата:
юля елиссева:
надо при въезде от каждого требовать

а при въезде в Россию всяких "юлек" хватать за яйки, чтобы не лезли со своими либеральными гейропейскими взглядами ;-)
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