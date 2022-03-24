Отправлено: - 14:13

alex_60:

какие предметы

Цитата:Заочно это было: - в основном зимой, с января по февраль - каждый привозил по согыму и водяры, жили в партийном блоке гостиницы "Целинная", в Алма-Ате в молодёжной общаге при ЦК ЛКСМ Казахстана, в ресторан не очень ходили ( ещё залетишь и партбилета лишишься), в основном гульбёж был в номерах по вечерам. А, что изучали: - социальные науки, философию, политэкономию, взаимоотношения в коллективах, психологию, международную обстановку и тому подобное. Дипломы красные и там и тут получил.