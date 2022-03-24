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≡ Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43850
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:13
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Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Новую кандидатуру аким Костанайской области Архимед Мухамбетов согласовал с депутатами маслихата Костаная. Акимом Костаная стал Марат Жундубаев.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16448
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 13:44
#15
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Цитата:
ACROS:
Алма-Атинская Высшая Партшкола при ЦК КП Казахстана и Университет Марксизма-Ленинизма при Кустанайском Обкоме КП Казахстана.


какие предметы там изучались?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2914
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 14:13
#16
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Цитата:
alex_60:
какие предметы


Заочно это было: - в основном зимой, с января по февраль - каждый привозил по согыму и водяры, жили в партийном блоке гостиницы "Целинная", в Алма-Ате в молодёжной общаге при ЦК ЛКСМ Казахстана, в ресторан не очень ходили ( ещё залетишь и партбилета лишишься), в основном гульбёж был в номерах по вечерам. А, что изучали: - социальные науки, философию, политэкономию, взаимоотношения в коллективах, психологию, международную обстановку и тому подобное. Дипломы красные и там и тут получил.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2914
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 14:18
#17
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Цитата:
drakon:
тремя


Заживут, горожане теперь: - :-P
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5157
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 14:58
#18
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Вон люди карьеру делают, а наш бывший совсем затаился, нигде его не видели,
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