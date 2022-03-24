Отправлено: - 13:42

С казахстанской же стороны нашим гражданам сейчас разрешается выезд на машине один раз в 30 дней без подтверждения цели поездки.

Цитата:А вот это не совсем так. Во-первых, раз в 15 дней, а во-вторых ТОЛЬКО ПО ОСНОВАНИЮ: учеба, лечение, близкие родственники, документально подтвержденные.