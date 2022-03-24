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≡ Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43848
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:13
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Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Новую кандидатуру аким Костанайской области Архимед Мухамбетов согласовал с депутатами маслихата Костаная. Акимом Костаная стал Марат Жундубаев.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8373
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:13
#1
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Трудовая деятельность Марата Жундубаева:
1991 г. – помощник комбайнера.
1997-1998 гг. – мастер АОЗТ «Араке».
1999-2002 гг. – главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района.
2002-2005 гг. – главный специалист аппарата акима Костанайской области.
2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.
2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.
2008-2010 гг. – заместитель акима города Костаная.
2010-2011 гг. – начальник управления здравоохранения Костанайской области. 2011-2013 гг. – начальник областного управления образования Костанайской области.
2013-2015 гг. – аким города Лисаковск Костанайской области.
2015-2020 гг. – заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам.
С 28 сентября 2020 г. – государственный инспектор Администрации Президента.

Специалист широкого профиля, однако... За 20 лет сменил ДЕСЯТЬ мест работы.
Запомнился скандальным судом с облздравом, когда проиграл тестирование на должность начальника. Тогда назначили опытного Стельмаха, но этот так не оставил и своего добился...
Такой далеко пойдет подумали тогда многие. А когда отправили в Астану, стало ясно, что готовят к большой должности. Ну вот, дождался.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16443
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:34
#2
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Цитата:
yudjin:
2008-2010 гг. – заместитель акима города Костаная.


14 лет путь из зам акима в акимы.
долгий что то путь.
или поставить уже совсем никого нет подходящего.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8373
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:40
#3
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О том, что в Костанае наконец-то сменится аким говорили давно. В начале марта предыдущий уже и с коллективом кулуарно прощался. Но официально все хранили молчание...типа на больничном... неспроста же ... шлейф коррупционных дел подчиненных ложится и на руководителя... надо менять по-тихому.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
70
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:43
#4
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Осталось реформировать ЖКХ и весь акимат. Совет бесплатный для Марата, акимат области перенести в Тобол, чтобы не мешали работать
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24523
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:04
#5
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Цитата:

имеет три высших образования.

С тремя - высшими, ещё - небыло... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16443
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:16
#6
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Цитата:
drakon:
С тремя - высшими, ещё - небыло...


//Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (1997) Преподаватель истории ·
Казахский институт правоведения и международных отношений (2002)
Юрист ·
Университет международного бизнеса.//
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
774
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:39
#7
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Цитата:
yudjin:
Специалист широкого профиля, однако... За 20 лет сменил ДЕСЯТЬ мест работы.


А ты сам чего добился в своей жизни???
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2879
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:41
#8
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Говорят, умному одного высшего достаточно!
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
37
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:45
#9
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:-) :-) :-)
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
226
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:51
#10
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А областного когда сменят?
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