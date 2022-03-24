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Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 43848
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:13
Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Новую кандидатуру аким Костанайской области Архимед Мухамбетов согласовал с депутатами маслихата Костаная. Акимом Костаная стал Марат Жундубаев.
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Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:13
Трудовая деятельность Марата Жундубаева:
1991 г. – помощник комбайнера.
1997-1998 гг. – мастер АОЗТ «Араке».
1999-2002 гг. – главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района.
2002-2005 гг. – главный специалист аппарата акима Костанайской области.
2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.
2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.
2008-2010 гг. – заместитель акима города Костаная.
2010-2011 гг. – начальник управления здравоохранения Костанайской области. 2011-2013 гг. – начальник областного управления образования Костанайской области.
2013-2015 гг. – аким города Лисаковск Костанайской области.
2015-2020 гг. – заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам.
С 28 сентября 2020 г. – государственный инспектор Администрации Президента.
Специалист широкого профиля, однако... За 20 лет сменил ДЕСЯТЬ мест работы.
Запомнился скандальным судом с облздравом, когда проиграл тестирование на должность начальника. Тогда назначили опытного Стельмаха, но этот так не оставил и своего добился...
Такой далеко пойдет подумали тогда многие. А когда отправили в Астану, стало ясно, что готовят к большой должности. Ну вот, дождался.
1991 г. – помощник комбайнера.
1997-1998 гг. – мастер АОЗТ «Араке».
1999-2002 гг. – главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района.
2002-2005 гг. – главный специалист аппарата акима Костанайской области.
2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.
2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.
2008-2010 гг. – заместитель акима города Костаная.
2010-2011 гг. – начальник управления здравоохранения Костанайской области. 2011-2013 гг. – начальник областного управления образования Костанайской области.
2013-2015 гг. – аким города Лисаковск Костанайской области.
2015-2020 гг. – заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам.
С 28 сентября 2020 г. – государственный инспектор Администрации Президента.
Специалист широкого профиля, однако... За 20 лет сменил ДЕСЯТЬ мест работы.
Запомнился скандальным судом с облздравом, когда проиграл тестирование на должность начальника. Тогда назначили опытного Стельмаха, но этот так не оставил и своего добился...
Такой далеко пойдет подумали тогда многие. А когда отправили в Астану, стало ясно, что готовят к большой должности. Ну вот, дождался.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16443
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:34
Цитата:
14 лет путь из зам акима в акимы.
долгий что то путь.
или поставить уже совсем никого нет подходящего.
yudjin:
2008-2010 гг. – заместитель акима города Костаная.
2008-2010 гг. – заместитель акима города Костаная.
14 лет путь из зам акима в акимы.
долгий что то путь.
или поставить уже совсем никого нет подходящего.
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:40
О том, что в Костанае наконец-то сменится аким говорили давно. В начале марта предыдущий уже и с коллективом кулуарно прощался. Но официально все хранили молчание...типа на больничном... неспроста же ... шлейф коррупционных дел подчиненных ложится и на руководителя... надо менять по-тихому.
(Полноправные пользователи)
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Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 11:43
Осталось реформировать ЖКХ и весь акимат. Совет бесплатный для Марата, акимат области перенести в Тобол, чтобы не мешали работать
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- 24523
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:04
Цитата:
имеет три высших образования.
С тремя - высшими, ещё - небыло...
имеет три высших образования.
С тремя - высшими, ещё - небыло...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16443
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:16
Цитата:
//Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (1997) Преподаватель истории ·
Казахский институт правоведения и международных отношений (2002)
Юрист ·
Университет международного бизнеса.//
drakon:
С тремя - высшими, ещё - небыло...
С тремя - высшими, ещё - небыло...
//Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (1997) Преподаватель истории ·
Казахский институт правоведения и международных отношений (2002)
Юрист ·
Университет международного бизнеса.//
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
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- 22.05.17
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- 774
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:39
Цитата:
А ты сам чего добился в своей жизни???
yudjin:
Специалист широкого профиля, однако... За 20 лет сменил ДЕСЯТЬ мест работы.
Специалист широкого профиля, однако... За 20 лет сменил ДЕСЯТЬ мест работы.
А ты сам чего добился в своей жизни???
(Пользователи)
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- 08.02.17
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- 2879
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:41
Говорят, умному одного высшего достаточно!
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 37
Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:45
(Полноправные пользователи)
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- 27.11.21
- Сообщений:
- 226
Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост
Отправлено: 24.03.22 - 12:51
А областного когда сменят?
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