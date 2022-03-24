Re: Новый аким появился в Костанае. Кайрат Ахметов покинул пост

Отправлено: - 11:13

Трудовая деятельность Марата Жундубаева:

1991 г. – помощник комбайнера.

1997-1998 гг. – мастер АОЗТ «Араке».

1999-2002 гг. – главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района.

2002-2005 гг. – главный специалист аппарата акима Костанайской области.

2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.

2005-2008 гг. – заместитель акима Житикаринского района.

2008-2010 гг. – заместитель акима города Костаная.

2010-2011 гг. – начальник управления здравоохранения Костанайской области. 2011-2013 гг. – начальник областного управления образования Костанайской области.

2013-2015 гг. – аким города Лисаковск Костанайской области.

2015-2020 гг. – заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам.

С 28 сентября 2020 г. – государственный инспектор Администрации Президента.



Специалист широкого профиля, однако... За 20 лет сменил ДЕСЯТЬ мест работы.

Запомнился скандальным судом с облздравом, когда проиграл тестирование на должность начальника. Тогда назначили опытного Стельмаха, но этот так не оставил и своего добился...

Такой далеко пойдет подумали тогда многие. А когда отправили в Астану, стало ясно, что готовят к большой должности. Ну вот, дождался.