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≡  ВОЗ: В странах Азии наблюдаются крупные вспышки Covid-19, в Европе – новая волна
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43848
ВОЗ: В странах Азии наблюдаются крупные вспышки Covid-19, в Европе – новая волна
Отправлено: 24.03.22 - 10:55
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В ряде стран в настоящее время отмечен самый высокий уровень смертности с начала пандемии. Пандемия не закончится, пока во всех странах не будет достигнут высокий охват вакцинацией, сказал гендиректор ВОЗ.
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О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
232
Re: ВОЗ: В странах Азии наблюдаются крупные вспышки Covid-19, в...
Отправлено: 24.03.22 - 10:55
#1
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Очередная страшилка для народа, чтобы не раслаблялись. Выгодно держать народ в узде
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16443
ВОЗ: В странах Азии наблюдаются крупные вспышки Covid-19, в Европе – новая волна
Отправлено: 24.03.22 - 11:39
#2
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ашик отменили, но сказали, вы это...
не удаляйте пока приложение..
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