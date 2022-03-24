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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
225
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 09:04
#3971
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Я вот что заметил...
Обычно страницы с комментариями и под статьями, и в форуме открываются так, что последний комментарий находится вверху страницы и чтобы прочитать предыдущие, нужно "крутиться" вниз. А после написания и отправки своего комментария страница снова открывается сверху. Неудобно.
Да и нумерация страниц странная. Активная страница, в которой пишутся последние комментарии, считается, почему-то, первой. Как-то нелогично.
...
Но иногда что-то на сайте происходит и нумерация и последовательность комментариев идёт правильно - сверху вниз. И читать удобно, и после прочтения выходишь на окно для написания своего комментария.
Почему бы не сделать такой порядок постоянным?

[Исправлено: Skeptic, 24.03.2022 - 09:14]

[Исправлено: Skeptic, 24.03.2022 - 09:17]
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
386
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 09:29
#3972
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Цитата:
Skeptic:
Я вот что заметил... Обычно страницы с комментариями и под статьями, и в форуме открываются так, что последний комментарий находится вверху страницы и чтобы прочитать предыдущие, нужно "крутиться" вниз. А после написания и отправки своего комментария страница снова открывается сверху. Неудобно. Да и нумерация страниц странная. Активная страница, в которой пишутся последние комментарии, считается, почему-то, первой. Как-то нелогично. ... Но иногда что-то на сайте происходит и нумерация и последовательность комментариев идёт правильно - сверху вниз. И читать удобно, и после прочтения выходишь на окно для написания своего комментария. Почему бы не сделать такой порядок постоянным?


Вообще, если говорить о комментариях не под статьями, а когда они открыты в ветке форума, есть специальная кнопка "Новые первыми". Если ее нажать, то тогда свежие комментарии будут вверху.


Потом на нее можно нажать снова, она будет уже называться "Старые первыми", и комментарии будут идти в хронологической последовательности.

Допускаю, что вы (если сидите с телефона) случайно кликаете на нее. Других поводов самопроизвольной смены порядка комментариев пока не вижу.
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