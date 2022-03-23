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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 15:29
минутка юмора
//Пришел грузин в больницу. Врач ему говорит:
- Раздевайтесь, пациент.
А почему у Вас трусы железные?
- Я от СПИДа берегусь!
- А почему пальцев на ногах нет?- Одын раз резинка на трусах лопнула///
//Пришел грузин в больницу. Врач ему говорит:
- Раздевайтесь, пациент.
А почему у Вас трусы железные?
- Я от СПИДа берегусь!
- А почему пальцев на ногах нет?- Одын раз резинка на трусах лопнула///
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 15:32
Цитата:
---И когда смеяться ?
alex_60:
минутка юмора
минутка юмора
---И когда смеяться ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 15:45
Цитата:
Такую личную неприязнь испытываю, что не отреагировать не могу!
Гога:
Такую личную неприязнь испытываю, что не отреагировать не могу!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 15:48
Цитата:
А кто проверяет наличие в тексте слов "жалкий" и "ничтожный"?
Rexyn:
Я хочу сказать что корректор "НГ" проверяет допечатную версию бумажного издания. На сайте корректора нет.
Я хочу сказать что корректор "НГ" проверяет допечатную версию бумажного издания. На сайте корректора нет.
А кто проверяет наличие в тексте слов "жалкий" и "ничтожный"?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 16:32
Цитата:
Где именно? В статьях, в комментариях?
Уже не ваш земляк:
А кто проверяет наличие в тексте слов "жалкий" и "ничтожный"?
А кто проверяет наличие в тексте слов "жалкий" и "ничтожный"?
Где именно? В статьях, в комментариях?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 17:00
Цитата:
Везде. Особенно в комментариях.
Rexyn:
Где именно? В статьях, в комментариях?
Где именно? В статьях, в комментариях?
Везде. Особенно в комментариях.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 17:21
Цитата:
На счет комментариев вам уже не раз пояснял главный редактор. Комментарии читают модераторы.
Уже не ваш земляк:
Везде. Особенно в комментариях.
Везде. Особенно в комментариях.
На счет комментариев вам уже не раз пояснял главный редактор. Комментарии читают модераторы.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 18:44
Цитата:
----Ко мне ? За что ??
Уже не ваш земляк:
Такую личную неприязнь испытываю
Такую личную неприязнь испытываю
----Ко мне ? За что ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 22:26
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 22:52
Для "очень умных" -ветка называется "Вопросы редакции и сообществу". С личными обращениями - в личку.Если что, то это нарушение.Хотя это знание, которое по жизни не нужно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8982
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 23:06
Кстати для Юджина и любителя критиковать чиновников, СВ. Вот что там же накопал, что в вопросах редакции ссылку скидывал.
- "Статья 291. Незаконная порубка деревьев и кустарников 1. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников в лесах всех групп, а также деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, если эти деяния причинили значительный ущерб, — наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией имущества осужденного, а так же имущества являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятых из обращения или без таковой."
Ну и так далее по тексту, подробнее
здесь
-
2. Те же деяния, совершенные: а) неоднократно; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) с причинением крупного ущерба -
[Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 18:06]
[Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 18:08]
- "Статья 291. Незаконная порубка деревьев и кустарников 1. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников в лесах всех групп, а также деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, если эти деяния причинили значительный ущерб, — наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией имущества осужденного, а так же имущества являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятых из обращения или без таковой."
Ну и так далее по тексту, подробнее
-
2. Те же деяния, совершенные: а) неоднократно; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) с причинением крупного ущерба -
[Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 18:06]
[Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 18:08]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8982
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 23:19
Цитата:
Ну как - не нужно. Если знать, то можно много красных комментариев избежать, а если не знать, то как есть - так есть.
Уже не ваш земляк:
Хотя это знание, которое по жизни не нужно.
Хотя это знание, которое по жизни не нужно.
Ну как - не нужно. Если знать, то можно много красных комментариев избежать, а если не знать, то как есть - так есть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15937
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 23:42
Цитата:
Я часть сообщества. Я дал ответ на вопрос. Какие проблемы? Ты успел прочесть? Какую часть ответа ты не понял?
[Исправлено: maxsaf, 23.03.2022 - 23:44]
Уже не ваш земляк:
Вопросы редакции и сообществу"
Вопросы редакции и сообществу"
Я часть сообщества. Я дал ответ на вопрос. Какие проблемы? Ты успел прочесть? Какую часть ответа ты не понял?
[Исправлено: maxsaf, 23.03.2022 - 23:44]
-
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