минутка юмора //Пришел грузин в больницу. Врач ему говорит: - Раздевайтесь, пациент. А почему у Вас трусы железные? - Я от СПИДа берегусь! - А почему пальцев на ногах нет?- Одын раз резинка на трусах лопнула///
Кстати для Юджина и любителя критиковать чиновников, СВ. Вот что там же накопал, что в вопросах редакции ссылку скидывал. - "Статья 291. Незаконная порубка деревьев и кустарников 1. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников в лесах всех групп, а также деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, если эти деяния причинили значительный ущерб, — наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией имущества осужденного, а так же имущества являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятых из обращения или без таковой."
Ну и так далее по тексту, подробнее здесь - 2. Те же деяния, совершенные: а) неоднократно; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) с причинением крупного ущерба - [Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 18:06]
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