Прогноз на 5 дней
переменная облачность-4°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 91% влажность
  • З, 4.78 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 693 из 693«1...691692693
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 15:29
#10381
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
минутка юмора
//Пришел грузин в больницу. Врач ему говорит:
- Раздевайтесь, пациент.
А почему у Вас трусы железные?
- Я от СПИДа берегусь!
- А почему пальцев на ногах нет?- Одын раз резинка на трусах лопнула///
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4615
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 15:32
#10382
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
минутка юмора

---И когда смеяться ? :-x
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 15:45
#10383
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Такую личную неприязнь испытываю, что не отреагировать не могу!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 15:48
#10384
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Я хочу сказать что корректор "НГ" проверяет допечатную версию бумажного издания. На сайте корректора нет.

А кто проверяет наличие в тексте слов "жалкий" и "ничтожный"?
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
384
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 16:32
#10385
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А кто проверяет наличие в тексте слов "жалкий" и "ничтожный"?

Где именно? В статьях, в комментариях?
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 17:00
#10386
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Где именно? В статьях, в комментариях?

Везде. Особенно в комментариях.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
384
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 17:21
#10387
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Везде. Особенно в комментариях.

На счет комментариев вам уже не раз пояснял главный редактор. Комментарии читают модераторы.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4615
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 18:44
#10388
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Такую личную неприязнь испытываю

----Ко мне ? За что ?? :-( :-(
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 22:26
#10389
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 22:52
#10390
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для "очень умных" -ветка называется "Вопросы редакции и сообществу". С личными обращениями - в личку.Если что, то это нарушение.Хотя это знание, которое по жизни не нужно.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8982
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 23:06
#10391
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати для Юджина и любителя критиковать чиновников, СВ. Вот что там же накопал, что в вопросах редакции ссылку скидывал.
- "Статья 291. Незаконная порубка деревьев и кустарников 1. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников в лесах всех групп, а также деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, если эти деяния причинили значительный ущерб, — наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией имущества осужденного, а так же имущества являющегося объектом преступных действий, орудием или средством совершения преступления, предметом, изъятых из обращения или без таковой."

Ну и так далее по тексту, подробнее здесь :lol:
-
2. Те же деяния, совершенные: а) неоднократно; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) с причинением крупного ущерба -
[Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 18:06]

[Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 18:08]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8982
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.03.22 - 23:19
#10392
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Хотя это знание, которое по жизни не нужно.

Ну как - не нужно. Если знать, то можно много красных комментариев избежать, а если не знать, то как есть - так есть. ;-)
Профайл
Страница 693 из 693«1...691692693
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS