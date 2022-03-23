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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1901
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.22 - 01:10
#3961
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если пользователь хочет сообщить об ошибке, редакция выражаем ему благодарность. Что я и сделал.

Выразили благодарность, удалив мой коммент?! Спасибо, обойдусь без таких благодарностей! :-P
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1901
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.22 - 01:14
#3962
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Цитата:
Гога:
Где года полтора выставлял стихи , правда не свои - на три недели в читатели отправили

Ты же ведь не некий "Уважаемый"!Это ему позволено всё! И даже индульгенции от редакции, и лично от самого главного. Он у него даже адвокатом подрабатывает. Видимо, из "уважения"...
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1901
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.22 - 15:43
#3963
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У меня вопрос - а почему нельзя критиковать сотрудников газеты? Как и редакцию в целом?! Вы что, неприкасаемые? Или вы не совершаете ошибок?! Или вы выше нас, ваших читателей?!Почему так?!
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1058
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.22 - 21:31
#3964
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Цитата:
Don Julio:
Спокойной ночи, но я таки, дико извиняюсь, но в ветке предназначенной для вопросов, я в комментарие не нашёл вопроса.

Прощаясь с вами, я обозначил точку окончания общения на вчерашний день. Чтобы сегодня увидеть, с какого места снова отвечать пользователям.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1058
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.22 - 21:53
#3965
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
У меня вопрос - а почему нельзя критиковать сотрудников газеты? Как и редакцию в целом?!

По-моему, вы только этим и занимаетесь на сайте.
Запрета на критику редакции в правилах нет. На критику я отвечаю. Из критических замечаний делаем выводы, чтобы развиваться дальше.
И ошибки мы совершаем. Но стараемся их исправлять, если на них указывают.
Но я считаю, что редакция, предоставляя читателям интересный и полезный контент, а также возможность обсуждения этого контента, имеет право на уважение со стороны читателей.
И не нужно путать критику с давлением на редакцию.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8982
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.22 - 22:07
#3966
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Чтобы сегодня увидеть, с какого места снова отвечать пользователям.

Предлагаю удалять всё, что не касается вопросов к редакции. Ветка называется "Ваши вопросы редакции и сообществу", а не выяснения личных отношений. И Вам Тимур, желаю хорошего отпуска, отдохните уже, что бы вернуться со свежими силами. ;-) Вопрос редакции. :-) - сначала хочу принести извинения, если в воскресенье немного перегнул. Но будет ли включён пункт, так же как и оскорбление пользователей, равный оскорблению независимых от форума фирм и производителей, или точнее сказать, за распространение заведомо ложной информации о целой сети?
ПС - если, что я всё ещё о комментарии "боярашниковой" по сеть магазинов "Светофор". Товар там продаваемый можно по разному рассматривать, но так обозвать всю сеть магазинов - считаю неприемлемым.
ПС ПС- 2. Клевета, содержащиеся в публичном выступлении, либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
[Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 17:21]подробнее здесь Статья 129-ая. А это ведь именно клевета, а не мнение.

[Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 17:33]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
853
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.22 - 22:08
#3967
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Прощаясь с вами, я обозначил точку окончания общения на вчерашний день.

Хм, это необычно для форума, и это и вызвало мой, извиняюсь за выражение, вопрос.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Чтобы сегодня увидеть, с какого места снова отвечать пользователям.

Давайте я его переформулирую. Мне кажется, что сама редакция имеет право игнорировать правила форума,ею же и придуманные, тем более некое соглашение. Ведь правила, для пользователей, же?
Тем более, что:
Цитата:
Тимур Гафуров:
я считаю, что редакция, предоставляя читателям интересный и полезный контент, а также возможность обсуждения этого контента, имеет право на уважение со стороны читателей.

Рс если от вас пока точка прощания не обозначена, надеюсь ещё сегодня будете продолжать ответы на вопросы?

[Исправлено: Don Julio, 23.03.2022 - 22:19]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15936
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.22 - 22:24
#3968
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15936
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.03.22 - 22:28
#3969
Комментарий удален модератором.
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