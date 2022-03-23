Отправлено: - 22:07

Тимур Гафуров:

Чтобы сегодня увидеть, с какого места снова отвечать пользователям.

[Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 17:21]

[Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 17:33]

Цитата:Предлагаю удалять всё, что не касается вопросов к редакции. Ветка называется "Ваши вопросы редакции и сообществу", а не выяснения личных отношений. И Вам Тимур, желаю хорошего отпуска, отдохните уже, что бы вернуться со свежими силами.Вопрос редакции.- сначала хочу принести извинения, если в воскресенье немного перегнул. Но будет ли включён пункт, так же как и оскорбление пользователей, равный оскорблению независимых от форума фирм и производителей, или точнее сказать, за распространение заведомо ложной информации о целой сети?ПС - если, что я всё ещё о комментарии "боярашниковой" по сеть магазинов "Светофор". Товар там продаваемый можно по разному рассматривать, но так обозвать всю сеть магазинов - считаю неприемлемым.ПС ПС- 2. Клевета, содержащиеся в публичном выступлении, либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.Статья 129-ая. А это ведь именно клевета, а не мнение.