Уже не ваш земляк: У меня вопрос - а почему нельзя критиковать сотрудников газеты? Как и редакцию в целом?!
По-моему, вы только этим и занимаетесь на сайте. Запрета на критику редакции в правилах нет. На критику я отвечаю. Из критических замечаний делаем выводы, чтобы развиваться дальше. И ошибки мы совершаем. Но стараемся их исправлять, если на них указывают. Но я считаю, что редакция, предоставляя читателям интересный и полезный контент, а также возможность обсуждения этого контента, имеет право на уважение со стороны читателей. И не нужно путать критику с давлением на редакцию.
Тимур Гафуров: Чтобы сегодня увидеть, с какого места снова отвечать пользователям.
Предлагаю удалять всё, что не касается вопросов к редакции. Ветка называется "Ваши вопросы редакции и сообществу", а не выяснения личных отношений. И Вам Тимур, желаю хорошего отпуска, отдохните уже, что бы вернуться со свежими силами. Вопрос редакции. - сначала хочу принести извинения, если в воскресенье немного перегнул. Но будет ли включён пункт, так же как и оскорбление пользователей, равный оскорблению независимых от форума фирм и производителей, или точнее сказать, за распространение заведомо ложной информации о целой сети? ПС - если, что я всё ещё о комментарии "боярашниковой" по сеть магазинов "Светофор". Товар там продаваемый можно по разному рассматривать, но так обозвать всю сеть магазинов - считаю неприемлемым. ПС ПС- 2. Клевета, содержащиеся в публичном выступлении, либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. [Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 17:21]подробнее здесь Статья 129-ая. А это ведь именно клевета, а не мнение.
Тимур Гафуров: Прощаясь с вами, я обозначил точку окончания общения на вчерашний день.
Хм, это необычно для форума, и это и вызвало мой, извиняюсь за выражение, вопрос. Цитата:
Тимур Гафуров: Чтобы сегодня увидеть, с какого места снова отвечать пользователям.
Давайте я его переформулирую. Мне кажется, что сама редакция имеет право игнорировать правила форума,ею же и придуманные, тем более некое соглашение. Ведь правила, для пользователей, же? Тем более, что: Цитата:
Тимур Гафуров: я считаю, что редакция, предоставляя читателям интересный и полезный контент, а также возможность обсуждения этого контента, имеет право на уважение со стороны читателей.
Рс если от вас пока точка прощания не обозначена, надеюсь ещё сегодня будете продолжать ответы на вопросы?
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