Отправлено: - 21:53

electro:

а темп прироста все равно есть (в желтом квадратике)

рихард:

ну и как они там считают? прирост -0, выздоровели-0, а темп прироста 0.003%. Ну как это?

Цитата:Цитата:В сегодняшнем сообщении темпа прироста не было (его даже в этой инфе нет). В блоке пока старая информация, выясняем, был ли темп и какой