Отправлено: - 20:53

ACROS:

Пишут что Ева - была только лишь токалкой, поэтому и засветилась в мировой истории: - байбише некогда было светится - она пахала на домашнем хозяйстве.

alex_60:

жить в центре возникновения мировой цивилизации, это просто прекрасно .

Цитата:Цитата:Я так полагаю, Украинские ученые будут с этими утверждениями несогласны и в раз опровергнут. Тем более их учёные раньше казахстанских заявили, что люди произошли от украинцем и в Украине находится центр мировой цивилизации.