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≡ Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43845
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 19:32
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Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, Президент использовал в своей речи новое определение – "Вторая республика". В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24522
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 12:37
#15
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Цитата:
maxsaf:
Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет. :lol:

А кто Лидером Нации был, в то время?... :lol: ;-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1899
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 23.03.22 - 12:45
#16
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Цитата:
drakon:
Лидером Нации был, в то время?

Моисей. Он 40 лет народ по пустыне водил.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2910
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 23.03.22 - 13:00
#17
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Цитата:
drakon:
Лидером Нации был, в то время?


Смотреть пост #11, второй абзац: - все они ОТТУДА, потому что до НИХ не было у нас ни государственности, ни власти, в общем ничего не было.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24522
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 13:06
#18
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Цитата:
ACROS:
из Каскеленского района.

Ааа, понял... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16436
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 23.03.22 - 14:30
#19
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Цитата:
ACROS:
из Каскеленского района.


это название еще из доисторических времен. изначально район назывался Ленинским, потом Калининским.
потом уже Каскеленским, а в нашей эре носит название Карасайский.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8979
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 20:53
#20
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Цитата:
ACROS:
Пишут что Ева - была только лишь токалкой, поэтому и засветилась в мировой истории: - байбише некогда было светится - она пахала на домашнем хозяйстве.

Цитата:
alex_60:
жить в центре возникновения мировой цивилизации, это просто прекрасно .

Я так полагаю, Украинские ученые будут с этими утверждениями несогласны и в раз опровергнут. Тем более их учёные раньше казахстанских заявили, что люди произошли от украинцем и в Украине находится центр мировой цивилизации. :lol: :lol:
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