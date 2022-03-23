Отправлено: - 15:01

Janus:

Как вовремя правда. Ту теперь точно нефть будет по 200. Итересно если наши не смогут нефть продавать у нас бензин подешевеет.

[Исправлено: Серый волк, 23.03.2022 - 12:01]

Цитата:Скорее жуликоватые чинуши перестанут грызть деревья, и луна упаден на землю, чем бензин подешевеет.Как вы только могли подумать, что жулики должны обеднеть!