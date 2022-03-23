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≡ Экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43845
Экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой
Отправлено: 23.03.22 - 14:57
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В результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая обеспечивает более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
175
Re: Экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой
Отправлено: 23.03.22 - 14:57
#1
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Как вовремя правда. Ту теперь точно нефть будет по 200. Итересно если наши не смогут нефть продавать у нас бензин подешевеет.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12204
Экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой
Отправлено: 23.03.22 - 15:01
#2
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Цитата:
Janus:
Как вовремя правда. Ту теперь точно нефть будет по 200. Итересно если наши не смогут нефть продавать у нас бензин подешевеет.

Скорее жуликоватые чинуши перестанут грызть деревья, и луна упаден на землю, чем бензин подешевеет. :lol:
Как вы только могли подумать, что жулики должны обеднеть! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 23.03.2022 - 12:01]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8979
Экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой
Отправлено: 23.03.22 - 20:24
#3
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Надо же как вовремя этот КТК пострадал?! :lol:

//В свою очередь эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов уверен, что ситуация с КТК станет проблемой не столько для мирового рынка, сколько для поставщика.// - Слабоватый какой то эксперт. Цена уже до 120 долларов за бочку доходит.

[Исправлено: elektron, 23.03.2022 - 15:26]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8979
Экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой
Отправлено: 23.03.22 - 20:29
#4
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Цитата:
Janus:
Итересно если наши не смогут нефть продавать у нас бензин подешевеет.

Если они не смогут продавать нефть за рубеж, то только может подорожать внутри страны. Они же не будут, как и с газом, торговать себе в убыток. Разве на период фиксирования цены на энергоресурсы.
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