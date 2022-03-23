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≡ Ни одного заболевшего КВИ за сутки не выявили в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43845
Ни одного заболевшего КВИ за сутки не выявили в Костанайской области
Отправлено: 23.03.22 - 17:41
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За вторник, 22 марта, в регионе не зарегистрировано случаев COVID-19. Также в этот день не зафиксировано случаев выздоровления от коронавирусной инфекции. Напомним, днем ранее, 21 марта, был зарегистрирован 1 заболевший.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16436
Re: Ни одного заболевшего КВИ за сутки не выявили в Костанайской...
Отправлено: 23.03.22 - 17:41
#1
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все благодаря Наурызу.
Профайл
О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
231
Re: Ни одного заболевшего КВИ за сутки не выявили в Костанайской...
Отправлено: 23.03.22 - 17:47
#2
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Алилуя! Неужели всё??
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
800
Re: Ни одного заболевшего КВИ за сутки не выявили в Костанайской...
Отправлено: 23.03.22 - 18:09
#3
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а темп прироста все равно есть (в желтом квадратике)
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