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Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43844
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Отправлено: 23.03.22 - 10:31
Казахстанского тяжелоатлета Ниджата Рахимова лишили золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и дисквалифицировали на восемь лет. Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет подозревается в подмене анализа мочи, сданного для допинг-пробы в 2016 году.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2428
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 10:31
Очередной станозололовый качок. Местный Ильин, натурализованные - Подобедова, Чиншанло, Манеза, и этот Рахимов. Все тупо попались на станозололе.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2910
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 11:03
Походу нужно, очевидно, впредь поступать следующим образом: - после побед на Олимпиаде, награждать квартирами , машинами, деньгами, званиями и прочими почестями посмертно: - по прошествии много лет победа будет зафиксирована уже наверняка.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16435
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 11:25
одни становятся олимпийскими чемпионами,
другие их лишают.
у каждого своя работа.
другие их лишают.
у каждого своя работа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 228
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Отправлено: 23.03.22 - 11:51
Впору уже переименовать в Допинговые игры, и награждать допинговых чемпионов. Побеждает тот, чей допинг останется не заметным.
Кругом одни фейки. Страны-фейки, люди-фейки, достижения-фейки.
[Исправлено: Alehander, 23.03.2022 - 11:52]
Кругом одни фейки. Страны-фейки, люди-фейки, достижения-фейки.
[Исправлено: Alehander, 23.03.2022 - 11:52]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16435
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Отправлено: 23.03.22 - 12:09
да и в принципе .почему бы и нет .
это их здоровье.
к примеру проводятся забеги с употреблением пива например.
Пивная миля- -бег с пивом,известное соревнование ,
проводятся в том числе и чемпионаты мира.
выпили пива,побежали, через круг - новую порцию,
и так как правило четыре круга.
там свои правила.
употребление в определенной зоне,если пенный напиток
вышел наружу- сход с дистанции.
сколько градусов пиво- тоже определено.
побеждает сильнейший.
это их здоровье.
к примеру проводятся забеги с употреблением пива например.
Пивная миля- -бег с пивом,известное соревнование ,
проводятся в том числе и чемпионаты мира.
выпили пива,побежали, через круг - новую порцию,
и так как правило четыре круга.
там свои правила.
употребление в определенной зоне,если пенный напиток
вышел наружу- сход с дистанции.
сколько градусов пиво- тоже определено.
побеждает сильнейший.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2910
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 12:54
Цитата:
Ну да: -
1) страны-фейки - только не страна, а государство: Казахстан - в мечтах руководителей вроде в 30-ке или в 50-ке, потом читаешь- по уровню образования во второй сотне, даже по футболу во второй сотне уступая даже всем своим соседям.
2) люди-фейки - вроде есть у нас лидеры нации, только когда стране стало трудно, их почему то не оказалось рядом.
3) достижения-фейки - за 30 лет столько заводов и фабрик перед телекамерой пооткрывали, что на 31 году Егымендыка морковь и сахар стали дороже нежели доллар.
Alehander:
Страны-фейки, люди-фейки, достижения-фейки.
Страны-фейки, люди-фейки, достижения-фейки.
Ну да: -
1) страны-фейки - только не страна, а государство: Казахстан - в мечтах руководителей вроде в 30-ке или в 50-ке, потом читаешь- по уровню образования во второй сотне, даже по футболу во второй сотне уступая даже всем своим соседям.
2) люди-фейки - вроде есть у нас лидеры нации, только когда стране стало трудно, их почему то не оказалось рядом.
3) достижения-фейки - за 30 лет столько заводов и фабрик перед телекамерой пооткрывали, что на 31 году Егымендыка морковь и сахар стали дороже нежели доллар.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 898
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 15:21
ВАДА разрешило американскому пловцу использовать моторную лодку в связи с тем, что он не умеет плавать....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12204
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 15:39
Цитата:
Русские тут-же посадили своих спортсменов на крылатые ракеты с надписью Сделано в СССР.
Команда украины выразила решительный протест, так как одна ракета случайно залетела в роддом.
Немцы на соревнованиях использовали подводную лодку.
Палестинцы с мексиканцами начали копать подземный ход.
Белорусы отправили соревноваться отряд партизан, которые успешно пустили под откос тележку с телекамерой.
У китайцев в катере страшно похожем на катер береговой охраны отказал плохо скопированный двигатель.
Но первыми оказались евреи, которые вообще не принимали участия в заплыве но очень долго о чем-то разговаривали с судьёй.
гражданин СССР:
ВАДА разрешило американскому пловцу использовать моторную лодку в связи с тем, что он не умеет плавать....
ВАДА разрешило американскому пловцу использовать моторную лодку в связи с тем, что он не умеет плавать....
Русские тут-же посадили своих спортсменов на крылатые ракеты с надписью Сделано в СССР.
Команда украины выразила решительный протест, так как одна ракета случайно залетела в роддом.
Немцы на соревнованиях использовали подводную лодку.
Палестинцы с мексиканцами начали копать подземный ход.
Белорусы отправили соревноваться отряд партизан, которые успешно пустили под откос тележку с телекамерой.
У китайцев в катере страшно похожем на катер береговой охраны отказал плохо скопированный двигатель.
Но первыми оказались евреи, которые вообще не принимали участия в заплыве но очень долго о чем-то разговаривали с судьёй.
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