Отправлено: - 15:39

гражданин СССР:

ВАДА разрешило американскому пловцу использовать моторную лодку в связи с тем, что он не умеет плавать....

Цитата:Русские тут-же посадили своих спортсменов на крылатые ракеты с надписью Сделано в СССР.Команда украины выразила решительный протест, так как одна ракета случайно залетела в роддом.Немцы на соревнованиях использовали подводную лодку.Палестинцы с мексиканцами начали копать подземный ход.Белорусы отправили соревноваться отряд партизан, которые успешно пустили под откос тележку с телекамерой.У китайцев в катере страшно похожем на катер береговой охраны отказал плохо скопированный двигатель.Но первыми оказались евреи, которые вообще не принимали участия в заплыве но очень долго о чем-то разговаривали с судьёй.