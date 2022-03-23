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≡ Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43844
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Отправлено: 23.03.22 - 10:31
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Казахстанского тяжелоатлета Ниджата Рахимова лишили золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и дисквалифицировали на восемь лет. Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет подозревается в подмене анализа мочи, сданного для допинг-пробы в 2016 году.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2428
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 10:31
#1
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Очередной станозололовый качок. Местный Ильин, натурализованные - Подобедова, Чиншанло, Манеза, и этот Рахимов. Все тупо попались на станозололе.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2910
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 11:03
#2
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Походу нужно, очевидно, впредь поступать следующим образом: - после побед на Олимпиаде, награждать квартирами , машинами, деньгами, званиями и прочими почестями посмертно: - по прошествии много лет победа будет зафиксирована уже наверняка.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16435
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 11:25
#3
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одни становятся олимпийскими чемпионами,
другие их лишают.
у каждого своя работа.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
228
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Отправлено: 23.03.22 - 11:51
#4
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Впору уже переименовать в Допинговые игры, и награждать допинговых чемпионов. Побеждает тот, чей допинг останется не заметным.
Кругом одни фейки. Страны-фейки, люди-фейки, достижения-фейки.

[Исправлено: Alehander, 23.03.2022 - 11:52]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16435
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Отправлено: 23.03.22 - 12:09
#5
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да и в принципе .почему бы и нет .
это их здоровье.
к примеру проводятся забеги с употреблением пива например.
Пивная миля- -бег с пивом,известное соревнование ,
проводятся в том числе и чемпионаты мира.
выпили пива,побежали, через круг - новую порцию,
и так как правило четыре круга.
там свои правила.
употребление в определенной зоне,если пенный напиток
вышел наружу- сход с дистанции.
сколько градусов пиво- тоже определено.
побеждает сильнейший.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2910
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 12:54
#6
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Цитата:
Alehander:
Страны-фейки, люди-фейки, достижения-фейки.


Ну да: -
1) страны-фейки - только не страна, а государство: Казахстан - в мечтах руководителей вроде в 30-ке или в 50-ке, потом читаешь- по уровню образования во второй сотне, даже по футболу во второй сотне уступая даже всем своим соседям.

2) люди-фейки - вроде есть у нас лидеры нации, только когда стране стало трудно, их почему то не оказалось рядом.

3) достижения-фейки - за 30 лет столько заводов и фабрик перед телекамерой пооткрывали, что на 31 году Егымендыка морковь и сахар стали дороже нежели доллар.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
898
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 15:21
#7
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ВАДА разрешило американскому пловцу использовать моторную лодку в связи с тем, что он не умеет плавать....
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12204
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 15:39
#8
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Цитата:
гражданин СССР:
ВАДА разрешило американскому пловцу использовать моторную лодку в связи с тем, что он не умеет плавать....

Русские тут-же посадили своих спортсменов на крылатые ракеты с надписью Сделано в СССР.
Команда украины выразила решительный протест, так как одна ракета случайно залетела в роддом.
Немцы на соревнованиях использовали подводную лодку.
Палестинцы с мексиканцами начали копать подземный ход.
Белорусы отправили соревноваться отряд партизан, которые успешно пустили под откос тележку с телекамерой.
У китайцев в катере страшно похожем на катер береговой охраны отказал плохо скопированный двигатель.
Но первыми оказались евреи, которые вообще не принимали участия в заплыве но очень долго о чем-то разговаривали с судьёй.
:lol:
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