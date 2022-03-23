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≡ Посещение пациентов разрешили в городской больнице Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43844
Посещение пациентов разрешили в городской больнице Костаная
Отправлено: 23.03.22 - 14:48
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Такое решение было принято в связи с послаблениями в последнем постановлении главного санврача региона. Об этом сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА.
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antonK
* antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
962
Re: Посещение пациентов разрешили в городской больнице Костаная
Отправлено: 23.03.22 - 14:48
#1
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"с ходячими больными" - звучит потешно :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16435
Посещение пациентов разрешили в городской больнице Костаная
Отправлено: 23.03.22 - 14:53
#2
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Цитата:
antonK:
ходячими больными" - звучит потешно


в чем "потешно" для вас?
видно совсем не в курсе.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4614
Посещение пациентов разрешили в городской больнице Костаная
Отправлено: 23.03.22 - 15:16
#3
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Цитата:
alex_60:
видно совсем не в курсе.

---А вы , видимо , везде в курсе ? :lol: ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12204
Посещение пациентов разрешили в городской больнице Костаная
Отправлено: 23.03.22 - 15:21
#4
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Не зря все огромные деревья повырубали перед этой больницей.
Цитата:
antonK:
с ходячими больными" - звучит потешно

Цитата:
alex_60:
видно совсем не в курсе.

Всем известно качество этой больницы и потраченные на хиромантию миллиарды. :-)
Пациенты делятся на А - живых и В - мертвеньких.
И по другой системе оценки в этой больнице на С - ходячих и D - неходячих.

Соответственно комбинация пациента с признаками ВС среди густых деревьев темной ночью весьма возможна. :-)

А мы то думали это коррумпированные короеды бюджет отмывали на распиле. :-)

В Алма-Ате кстати можно заказать чудесную игру "Ходячие мертвецы".


[Исправлено: Серый волк, 23.03.2022 - 12:23]
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antonK
* antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
962
Re: Посещение пациентов разрешили в городской больнице Костаная
Отправлено: 23.03.22 - 15:29
#5
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Цитата:
alex_60:
в чем "потешно" для вас? видно совсем не в курсе.



видно не видно, не нужно искать потаенный смысл.
Словосочетание потешное - "ходячие больные"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16435
Посещение пациентов разрешили в городской больнице Костаная
Отправлено: 23.03.22 - 15:34
#6
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Цитата:
antonK:
Словосочетание потешное - "ходячие больные


очень глупо.
что скажете про неходячих больных?
на полу от смеха?

[Исправлено: alex_60, 23.03.2022 - 15:35]
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antonK
* antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
962
Посещение пациентов разрешили в городской больнице Костаная
Отправлено: 23.03.22 - 15:44
#7
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Цитата:
alex_60:
очень глупо. что скажете про неходячих больных? на полу от смеха?



как-то душно в комментариях
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4614
Посещение пациентов разрешили в городской больнице Костаная
Отправлено: 23.03.22 - 16:01
#8
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Цитата:
antonK:
как-то душно в комментариях

___Шурик пришел :-x
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