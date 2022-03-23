Отправлено: - 13:16

Тема публикации - из серии «Испытано на себе». В костанайском магазине «Нар» по ул. Наримановской купил соленую соломку. Вскрыл упаковку, оттуда пошел затхлый запах. Попробовал - точно, не первой свежести продукт. Всегда обидно, когда зря деньги потрачены. Когда цены на все быстро растут, вдвойне. Попробовал разобраться и начал с чтения этикетки на целлофановом пакете. Не нашел на ней главной для потребителя информации.