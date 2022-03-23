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≡ «Девочки ошиблись, аппарат не может»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43842
«Девочки ошиблись, аппарат не может»
Отправлено: 23.03.22 - 13:16
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Тема публикации - из серии «Испытано на себе». В костанайском магазине «Нар» по ул. Наримановской купил соленую соломку. Вскрыл упаковку, оттуда пошел затхлый запах. Попробовал - точно, не первой свежести продукт. Всегда обидно, когда зря деньги потрачены. Когда цены на все быстро растут, вдвойне. Попробовал разобраться и начал с чтения этикетки на целлофановом пакете. Не нашел на ней главной для потребителя информации.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1895
Re: «Девочки ошиблись, аппарат не может»
Отправлено: 23.03.22 - 13:16
#1
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В Ютубе есть канал "Артём Вольф", советую посмотреть. Он там с просрочкой борется, с тем, что неправильно маркируют продукты. У человека 1,3 млн. подписчиков.
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