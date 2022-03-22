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≡ Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43841
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 19:32
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Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, Президент использовал в своей речи новое определение – "Вторая республика". В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24519
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 12:37
#15
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Цитата:
maxsaf:
Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет. :lol:

А кто Лидером Нации был, в то время?... :lol: ;-)
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1891
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 12:45
#16
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