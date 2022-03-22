Отправлено: - 21:45

ACROS:

Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие;

maxsaf:

Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет. Не на много больше ошиблись бы

Цитата:Всмысле год, за 100, как на вредном производстве!?Цитата:Это ж не соответствует действительности, потому-неправда.Следует говорить с момента сотворения мира.