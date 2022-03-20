Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж

Отправлено: - 12:27

Из комментариев к первой части

Дорогие, незнакомые друзья! Я желаю Вам здоровья, терпения и чтобы Ваше желание, и мое тоже, сбылось! Хочется пожить в нормальной стране



Об одном жалею… Годы. Так хочется пожить по-человечески… и поработать.“ — Анатолий Дмитриевич Папанов, «Холодное лето пятьдесят третьего…



veteran 056016 часов назадЖаль потерянных лет жизни! Мои родители, не видели хорошей( нормальной) жизни-- коллективизация, голод, гулаги,война,опять гулаги, восстановление. Лучшие Люди уходили, и вот снова те же "грабли?! До коли?