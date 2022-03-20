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≡ Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43841
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 14:50
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Казахстанские психологи рассказали, что вызывает у людей желание закупать большие запасы популярных продуктов. Райса Байдалиева отмечает, что люди начали закупать именно сахар, потому что это базовый продукт для категории населения, которая чаще всего оказывается в группе риска.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12201
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 12:09
#30
Комментарий удален модератором.
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12201
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 12:27
#31
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Из комментариев к первой части
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veteran 056016 часов назадЖаль потерянных лет жизни! Мои родители, не видели хорошей( нормальной) жизни-- коллективизация, голод, гулаги,война,опять гулаги, восстановление. Лучшие Люди уходили, и вот снова те же "грабли?! До коли?
Профайл
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