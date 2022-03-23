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≡ Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43841
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Отправлено: 23.03.22 - 10:31
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Казахстанского тяжелоатлета Ниджата Рахимова лишили золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и дисквалифицировали на восемь лет. Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет подозревается в подмене анализа мочи, сданного для допинг-пробы в 2016 году.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2428
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 10:31
#1
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Очередной станозололовый качок. Местный Ильин, натурализованные - Подобедова, Чиншанло, Манеза, и этот Рахимов. Все тупо попались на станозололе.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2908
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 11:03
#2
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Походу нужно, очевидно, впредь поступать следующим образом: - после побед на Олимпиаде, награждать квартирами , машинами, деньгами, званиями и прочими почестями посмертно: - по прошествии много лет победа будет зафиксирована уже наверняка.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16428
Re: Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана...
Отправлено: 23.03.22 - 11:25
#3
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одни становятся олимпийскими чемпионами,
другие их лишают.
у каждого своя работа.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
228
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Отправлено: 23.03.22 - 11:51
#4
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Впору уже переименовать в Допинговые игры, и награждать допинговых чемпионов. Побеждает тот, чей допинг останется не заметным.
Кругом одни фейки. Страны-фейки, люди-фейки, достижения-фейки.

[Исправлено: Alehander, 23.03.2022 - 11:52]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16428
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Отправлено: 23.03.22 - 12:09
#5
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да и в принципе .почему бы и нет .
это их здоровье.
к примеру проводятся забеги с употреблением пива например.
Пивная миля- -бег с пивом,известное соревнование ,
проводятся в том числе и чемпионаты мира.
выпили пива,побежали, через круг - новую порцию,
и так как правило четыре круга.
там свои правила.
употребление в определенной зоне,если пенный напиток
вышел наружу- сход с дистанции.
сколько градусов пиво- тоже определено.
побеждает сильнейший.
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