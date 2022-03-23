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Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали
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