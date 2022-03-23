Олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике из Казахстана Ниджата Рахимова лишили золотой медали

Отправлено: - 12:09

да и в принципе .почему бы и нет .

это их здоровье.

к примеру проводятся забеги с употреблением пива например.

Пивная миля- -бег с пивом,известное соревнование ,

проводятся в том числе и чемпионаты мира.

выпили пива,побежали, через круг - новую порцию,

и так как правило четыре круга.

там свои правила.

употребление в определенной зоне,если пенный напиток

вышел наружу- сход с дистанции.

сколько градусов пиво- тоже определено.

побеждает сильнейший.