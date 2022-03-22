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≡ Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43841
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 19:32
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Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, Президент использовал в своей речи новое определение – "Вторая республика". В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2908
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 22.03.22 - 19:32
#1
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Неумение работать с людьми "вживую"; неумение вести диалог с карапаим народом; неумение обьяснить то что САМИ задумали - это следствие отсутствия КАДРОВОЙ политики у нынешнего режима власти; отсутствие специалистов которые могут и умеют простым языком , без бубнения по заранее написанному и непонятному тексту обьяснить что чёрное - это чёрное, а белое - это белое: - нельзя ли попросту сказать: - Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие; Вторая или Пятая республика - это Государство, которое собирается строить новая неназарбаевская власть.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
851
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 22.03.22 - 21:30
#2
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Ну как тут не вспомнить старика Задорнова, с его "ну, ту..е! "
Всё ведь верно и логично. 01- первая республика. 02-вторая, 03-скорая помощь... ой, я это перепутал... извиняюсь...
:oops:
Мне интересно, а и что теперь с латиницей? Так-то и требование, чтобы на товарах был госязык, отменили. И как теперь, тем кто его не знает, читать инструкцию, как варить макароны!?
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15934
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 21:39
#3
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Цитата:
ACROS:
нельзя ли попросту сказать: - Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие

Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет. Не на много больше ошиблись бы :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
851
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 21:45
#4
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Цитата:
ACROS:
Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие;

Всмысле год, за 100, как на вредном производстве!?
:lol:
Цитата:
maxsaf:
Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет. Не на много больше ошиблись бы

Это ж не соответствует действительности, потому-неправда.
Следует говорить с момента сотворения мира.
;-)
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1891
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 22.03.22 - 22:52
#5
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Ну, тут как у французов. А ещё напомнило "Звёздные войны". Там тоже сначала республика была, потом после восстания сепаратистов переименовали в Империю.Вот только интересно, кто Палпатин, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, Принцесса Лея,Хан Соло и Чубакка?!У кого какие ассоциации?!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2908
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 10:43
#6
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Цитата:
maxsaf:
Не на много больше ошиблись бы :lol:


Нет, конечно: - что тут стеснятся - и Чингизхан, и Аттила - наши предки и Древную Русь мы основали и Москву построили древние казахи - и почти в каждом русском есть кровь казаха - не зря же европейцы всех славян считают азиатами и отчего ноги кривые - думаете легко было триста лет сидеть на чьей то шее ?? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16428
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 23.03.22 - 11:06
#7
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Цитата:
maxsaf:
Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет.


ну по времени еще можно поспорить.
4,5 миллиарда или может больше..
а вот с этим уже никак нельзя, доказано
казахскими учеННыми (не путать с английскими)

//Библейский Адам был казахом и говорил по-казахски,
об этом заявил казахстанский ученый.
Такое заявление подписано Бейсеновым Б. К., который
предположительно является доцентом КазНУ им. Аль-Фараби
и доктором философских наук. сообщает нуркз.
Далее он пишет, что Казахстан является прародиной всего человечества,
так как именно здесь, по его мнению,
появился первый человек – Адам, чье имя и переводится как «человек»,
Более того, автор статьи уверен – языком,
на котором говорил Адам, был казахский. В качестве доказательства он приводит слово «алма», которое переводится как «яблоко» и «не бери».
«Возможно, человек стал человеком только тогда, когда он впервые попал в райские сады в предгорьях Заилийского Алатау, где росли самые первые на Земле яблоки».
К слову, в заявлении ученого не говорится о Еве.///
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15934
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 11:14
#8
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Цитата:
alex_60:
Библейский Адам был казахом и говорил по-казахски, об этом заявил казахстанский ученый. Такое заявление подписано Бейсеновым Б. К., который предположительно является доцентом КазНУ им. Аль-Фараби и доктором философских наук. сообщает нуркз.

Пфффф
Ща...
Цитата:
Иисус Христос был представителем одного из казахских родов. Это утверждает казахстанский математик Кайрат Закирьянов и подчеркивает, что никто из историков его выводы не опроверг. О теориях Закирьянова пишет rezonans.kz.
:-P :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15934
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 11:16
#9
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Ждем теперь поздравление президента с казахской пасхой 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16428
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 11:22
#10
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Цитата:
maxsaf:
Иисус Христос был представителем одного из казахских родов.


какого жуза ,не уточняют?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2908
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 23.03.22 - 11:33
#11
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Цитата:
alex_60:
говорится о Еве


Пишут что Ева - была только лишь токалкой, поэтому и засветилась в мировой истории: - байбише некогда было светится - она пахала на домашнем хозяйстве.

Цитата:
alex_60:
какого жуза ,не уточняют


Уточняют: - из Улы жуза, оттуда и откуда все успешные и предприимчивые люди: - из Каскеленского района.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15934
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 11:42
#12
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Цитата:
alex_60:
какого жуза ,не уточняют?

Тут математикам пришли на помощь агрономы :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16428
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 11:47
#13
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жить в центре возникновения
мировой цивилизации,
это просто прекрасно .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2908
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 23.03.22 - 12:35
#14
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Цитата:
maxsaf:
на помощь агрономы


Я ИНЖЕНЕР !!! Агроном - хорошая профессия, но инженер ЛУЧШЕ !!
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