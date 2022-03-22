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Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 43841
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 19:32
Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, Президент использовал в своей речи новое определение – "Вторая республика". В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием.
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Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 22.03.22 - 19:32
Неумение работать с людьми "вживую"; неумение вести диалог с карапаим народом; неумение обьяснить то что САМИ задумали - это следствие отсутствия КАДРОВОЙ политики у нынешнего режима власти; отсутствие специалистов которые могут и умеют простым языком , без бубнения по заранее написанному и непонятному тексту обьяснить что чёрное - это чёрное, а белое - это белое: - нельзя ли попросту сказать: - Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие; Вторая или Пятая республика - это Государство, которое собирается строить новая неназарбаевская власть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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- 11.11.21
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- 851
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 22.03.22 - 21:30
Ну как тут не вспомнить старика Задорнова, с его "ну, ту..е! "
Всё ведь верно и логично. 01- первая республика. 02-вторая, 03-скорая помощь... ой, я это перепутал... извиняюсь...
Мне интересно, а и что теперь с латиницей? Так-то и требование, чтобы на товарах был госязык, отменили. И как теперь, тем кто его не знает, читать инструкцию, как варить макароны!?
Всё ведь верно и логично. 01- первая республика. 02-вторая, 03-скорая помощь... ой, я это перепутал... извиняюсь...
Мне интересно, а и что теперь с латиницей? Так-то и требование, чтобы на товарах был госязык, отменили. И как теперь, тем кто его не знает, читать инструкцию, как варить макароны!?
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 21:39
Цитата:
Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет. Не на много больше ошиблись бы
ACROS:
нельзя ли попросту сказать: - Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие
нельзя ли попросту сказать: - Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие
Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет. Не на много больше ошиблись бы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 851
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 21:45
Цитата:
Всмысле год, за 100, как на вредном производстве!?
Цитата:
Это ж не соответствует действительности, потому-неправда.
Следует говорить с момента сотворения мира.
ACROS:
Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие;
Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие;
Всмысле год, за 100, как на вредном производстве!?
Цитата:
maxsaf:
Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет. Не на много больше ошиблись бы
Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет. Не на много больше ошиблись бы
Это ж не соответствует действительности, потому-неправда.
Следует говорить с момента сотворения мира.
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1891
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 22.03.22 - 22:52
Ну, тут как у французов. А ещё напомнило "Звёздные войны". Там тоже сначала республика была, потом после восстания сепаратистов переименовали в Империю.Вот только интересно, кто Палпатин, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, Принцесса Лея,Хан Соло и Чубакка?!У кого какие ассоциации?!
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 10:43
Цитата:
Нет, конечно: - что тут стеснятся - и Чингизхан, и Аттила - наши предки и Древную Русь мы основали и Москву построили древние казахи - и почти в каждом русском есть кровь казаха - не зря же европейцы всех славян считают азиатами и отчего ноги кривые - думаете легко было триста лет сидеть на чьей то шее ??
maxsaf:
Не на много больше ошиблись бы
Не на много больше ошиблись бы
Нет, конечно: - что тут стеснятся - и Чингизхан, и Аттила - наши предки и Древную Русь мы основали и Москву построили древние казахи - и почти в каждом русском есть кровь казаха - не зря же европейцы всех славян считают азиатами и отчего ноги кривые - думаете легко было триста лет сидеть на чьей то шее ??
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 23.03.22 - 11:06
Цитата:
ну по времени еще можно поспорить.
4,5 миллиарда или может больше..
а вот с этим уже никак нельзя, доказано
казахскими учеННыми (не путать с английскими)
//Библейский Адам был казахом и говорил по-казахски,
об этом заявил казахстанский ученый.
Такое заявление подписано Бейсеновым Б. К., который
предположительно является доцентом КазНУ им. Аль-Фараби
и доктором философских наук. сообщает нуркз.
Далее он пишет, что Казахстан является прародиной всего человечества,
так как именно здесь, по его мнению,
появился первый человек – Адам, чье имя и переводится как «человек»,
Более того, автор статьи уверен – языком,
на котором говорил Адам, был казахский. В качестве доказательства он приводит слово «алма», которое переводится как «яблоко» и «не бери».
«Возможно, человек стал человеком только тогда, когда он впервые попал в райские сады в предгорьях Заилийского Алатау, где росли самые первые на Земле яблоки».
К слову, в заявлении ученого не говорится о Еве.///
maxsaf:
Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет.
Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет.
ну по времени еще можно поспорить.
4,5 миллиарда или может больше..
а вот с этим уже никак нельзя, доказано
казахскими учеННыми (не путать с английскими)
//Библейский Адам был казахом и говорил по-казахски,
об этом заявил казахстанский ученый.
Такое заявление подписано Бейсеновым Б. К., который
предположительно является доцентом КазНУ им. Аль-Фараби
и доктором философских наук. сообщает нуркз.
Далее он пишет, что Казахстан является прародиной всего человечества,
так как именно здесь, по его мнению,
появился первый человек – Адам, чье имя и переводится как «человек»,
Более того, автор статьи уверен – языком,
на котором говорил Адам, был казахский. В качестве доказательства он приводит слово «алма», которое переводится как «яблоко» и «не бери».
«Возможно, человек стал человеком только тогда, когда он впервые попал в райские сады в предгорьях Заилийского Алатау, где росли самые первые на Земле яблоки».
К слову, в заявлении ученого не говорится о Еве.///
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 11:14
Цитата:
Пфффф
Ща...
Цитата:
alex_60:
Библейский Адам был казахом и говорил по-казахски, об этом заявил казахстанский ученый. Такое заявление подписано Бейсеновым Б. К., который предположительно является доцентом КазНУ им. Аль-Фараби и доктором философских наук. сообщает нуркз.
Библейский Адам был казахом и говорил по-казахски, об этом заявил казахстанский ученый. Такое заявление подписано Бейсеновым Б. К., который предположительно является доцентом КазНУ им. Аль-Фараби и доктором философских наук. сообщает нуркз.
Пфффф
Ща...
Цитата:
Иисус Христос был представителем одного из казахских родов. Это утверждает казахстанский математик Кайрат Закирьянов и подчеркивает, что никто из историков его выводы не опроверг. О теориях Закирьянова пишет rezonans.kz.
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 11:16
Ждем теперь поздравление президента с казахской пасхой
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 11:22
Цитата:
какого жуза ,не уточняют?
maxsaf:
Иисус Христос был представителем одного из казахских родов.
Иисус Христос был представителем одного из казахских родов.
какого жуза ,не уточняют?
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 23.03.22 - 11:33
Цитата:
Пишут что Ева - была только лишь токалкой, поэтому и засветилась в мировой истории: - байбише некогда было светится - она пахала на домашнем хозяйстве.
Цитата:
Уточняют: - из Улы жуза, оттуда и откуда все успешные и предприимчивые люди: - из Каскеленского района.
alex_60:
говорится о Еве
говорится о Еве
Пишут что Ева - была только лишь токалкой, поэтому и засветилась в мировой истории: - байбише некогда было светится - она пахала на домашнем хозяйстве.
Цитата:
alex_60:
какого жуза ,не уточняют
какого жуза ,не уточняют
Уточняют: - из Улы жуза, оттуда и откуда все успешные и предприимчивые люди: - из Каскеленского района.
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 11:42
Цитата:
Тут математикам пришли на помощь агрономы
alex_60:
какого жуза ,не уточняют?
какого жуза ,не уточняют?
Тут математикам пришли на помощь агрономы
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 23.03.22 - 11:47
жить в центре возникновения
мировой цивилизации,
это просто прекрасно .
мировой цивилизации,
это просто прекрасно .
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 23.03.22 - 12:35
Цитата:
Я ИНЖЕНЕР !!! Агроном - хорошая профессия, но инженер ЛУЧШЕ !!
maxsaf:
на помощь агрономы
на помощь агрономы
Я ИНЖЕНЕР !!! Агроном - хорошая профессия, но инженер ЛУЧШЕ !!
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