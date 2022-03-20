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≡ Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43841
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 14:50
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Казахстанские психологи рассказали, что вызывает у людей желание закупать большие запасы популярных продуктов. Райса Байдалиева отмечает, что люди начали закупать именно сахар, потому что это базовый продукт для категории населения, которая чаще всего оказывается в группе риска.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12198
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 22.03.22 - 22:53
#15
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Цитата:
serg kost:
Год-два назад мелькали в интернетах фото с

Год-два назад мелькали в интернетах фото с бабушкой, но на самом деле это был дедушка. :lol: Цитата:
serg kost:
ыми ящиками стояли закупленные впрок продукты, туалетная бумага и

Туалетная бумага тут ключевое наверное словосочетание.
Бывают такие отдельные плюшкины. Которые обязательно будут копать бункер и затаривать его под крышечку.
Но погоды в супермаркетах, если вы конечно умеете считать на уровне второклассника, они не делают.
:lol:
А когда выметают сахар и крупы - это политика точнейшей обратной связи населения.
Это недоверие населения Оно так работает.
Я не доверяю говорит или думает человек (не верю в стабильность, власть, мир) и покупает впрок.
И когда так думает много людей - становится вдруг мало сахара.
Ничего, что на пальцах объясняю? :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12198
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 22.03.22 - 23:07
#16
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Цитата:
Vit: Серый ну ты же не в Канаде живёшь, зачем ты такое написываешь. У вас в России всё тоже самое один в один. И цены рас

Возвращаемся в детский сад.
(наверное в младшую группу карапузов) :lol: Если на участке где выгуливают вашу младшую группу есть соседи на веранде и территории старшей группы, и у них есть савочки для песочка, и ещё они подрались с средней группой и совочками друг другу раскидали песочницы, то очевидно что население вашей младшей детсадовской группы посмотрев хорошо на соседние участки захочет заныкать каждый себе пару ведёрков песочка в закуток за верандой. От чего ваша песочница группы несколько опустеет.
И если вы не производите песок, то его будет в вашей песочнице как-то нехватать. :lol:

Да там в соседней песочнице махает совочком злой коротышка хулиган вовочка с своей бандой шортоносцев на подтяжках! :lol:
И пацаны его группы (и девочки) то-же таки не прочь по возможности вынести из песочницы пару ведёрок для личного пользования, пока хулиган бегает где-то. :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12198
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 22.03.22 - 23:12
#17
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Самый актуальный вопрос в деревне при СССР был как сахар превратить с самогон.
У нас похоже будет актуально скоро обратное.
Можно ли самогон перегнать в сахар :lol: :lol:



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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8568
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 00:27
#18
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Цитата:
Серый волк:
Никому в голову в цивилизованных странах не приходит затаривать углы жилья продуктами впрок.

В Германии ,США,когда пандемия началась,так же затаривались продуктами.
В России ввели ограничение 2кг на продажу сахара в одни руки,так ладно бы сахар и продукты,а что творилось в ИКЕА.
Кстати "Дракон" с Германии подтвердил мои слова ,что в магазинах нет подсолнечного масла.
Так что люди везде одинаковые.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8568
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 00:29
#19
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Цитата:
Змея Подколодная:
Сейчас только были в одном из маркетов, лежит этот сахар, никому не нужный. Тележка стоит посреди зала.

Так он собственно говоря и не исчезал,вопрос цены,смотря по чём лежит?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8976
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 00:32
#20
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Цитата:
Добринцофф:
что в магазинах нет подсолнечного масла.

Подсолнечное и любое другое есть, вопрос цены дешёвого может и нет, но если и появляется, то по прежней цене. Хотя на цены особого внимания не обращаю. Мог и не заметить.
А вот в начале пандемии, действительно был дурдом, я пару недель не мог вообще купить туалетную бумагу и кухонные салфетки. :lol: Пришлось онлайн заказывать.
Так что, таки даЦитата:
Добринцофф:
люди везде одинаковые.

:lol:

[Исправлено: elektron, 22.03.2022 - 19:41]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12198
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 01:01
#21
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Да нагадить с высокой башни на сахар.

Сейчас смотрю запись встречи Невзорова в Израиле.
Очень сильно. Очень точно.

Давайте смотреть вместе!



Кстати людоеды с СК уже сразу после этого очень возбудились.
:lol:

И в самом начале. Обратите внимание как зал в Израиле встретил Невзорова!
Ну в общем кто не увидел - тот пусть дальше фетиширует на сахар, или масло.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 22.03.2022 - 23:01]

[Исправлено: Iney, 23.03.2022 - 10:07]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12198
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 02:03
#22
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Вторая часть будет здесь.
Кто пропустит - тот засахарится
(и станет как засахаренный восточный фрухт) :-)



[Исправлено: Iney, 23.03.2022 - 10:08]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1073
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 08:03
#23
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Цитата:
Серый волк:
Год-два назад мелькали в интернетах фото с бабушкой, но на самом деле это был дедушка.



Тут и бабушки с дедушками, и дети с внуками...
На Дожде и Эхе Мацы их разве не показывали?

Или вот обсуждение в то же самое время. Там и видео есть:


[Исправлено: serg kost, 23.03.2022 - 08:50]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15930
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 09:27
#24
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Цитата:
serg kost:

И что вы этим видео хотели сказать?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16422
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 10:07
#25
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Цитата:
serg kost:


да ,жить в Калифорнии не сахар.
километровые очереди за едой.
чтобы не умереть с голода.
у нас такого нет точно.
а насчет кто как и каких странах затаривается.
помню еще в прошлом веке , в Германии заскочили
перекусить к другу ,он один жил в однокомнатной,
молодой ,у него на кухне стоял мешок гречки и еще мешок чего то.
мешки 50 кг-го размера
спрашивать не стал что и как, но так думаю не на продажу же.

[Исправлено: alex_60, 23.03.2022 - 10:20]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1889
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 10:35
#26
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Цитата:
Серый волк:
Очень сильно. Очень точно.

Какой-то очень сильный бред и очень точная демонстрация фимоза головного мозга. Никакого анализа, сплошная либеральная бездоказательная грязная вода. Лучше сказки почитать какие-нибудь, в них хоть логика присутствует и смысловая нагрузка. Полное ощущение, что люди собрались посмотреть на поведение сумасшедшего, выпущенного врачами по случаю дня открытых дверей.

Интересно, что Серый волк так радуется ненависти к русским, о которой так упоительно вещает этот Ибикус, как будто сам является инопланетянином. С трудом допилил по этой вонючей жиже до фразы, как все либералы ждут смерти одного человека, и выключил сей канализационный поток, испытывая неодолимое желание вымыть уши и руки.

P.S. Видимо, модератор разрешил размещение этого видео на страницах газеты так как не столько углядел здесь политику, сколько узрел связь названия темы обсуждения с психическим отклонением героя представленных роликов.
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