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≡ Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43840
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 15:57
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Его отмечали в Костанае сегодня, 22 марта, - от бизнес-центра «Атриум» до ТРЦ «МАRT». Несмотря на то, что основная праздничная программа начиналась с 10:00, уже к половине десятого на площади было около сотни людей. Похоже, что их было гораздо больше, чем на ярмарках за последние два карантинных года и даже больше, чем во время митингов в январе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16421
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 19:53
#15
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что то я не помню вообще такого в Кустанае, на наурыз.
издевательств над баранами
прилюдно. в центре города.
выявить кто затеял это
и наказать по закону.
за издевательство над животными.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 19:53]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4607
Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.22 - 20:25
#16
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Цитата:
alex_60:
кто затеял это и наказать по закону.

--Новые молодые кадры .
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
851
Re: Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в...
Отправлено: 22.03.22 - 21:15
#17
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Цитата:
alex_60:
//салат из перепиленных яиц//. это тоже класс

Деревья пилят. Бюджет, тоже. Теперича до яиц добрались...
:-o
Я извиняюсь, понимаю, коммерческий секрет, но всё же может поделятся секретом. Чем лучше пилить, чтоб салат вкуснее получался?

Цитата:
yudjin:
Вот думаю, если заменить живого барана на набитый мешок с таким же весом, а барана, стоящего в сторонке, также подарить победителю... от этого уникальность и зрелищность убавятся?

Возрождение народных обычаев, это дело нужное и всё согласно Рухнамы.
Я всё жду, когда будет возрождён народный обычай туйешешу. Можно даже проводить чемпионаты между акиматами. Вместо ногомячеров.
:oops:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
851
Re: Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в...
Отправлено: 22.03.22 - 21:19
#18
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Цитата:
Гога:
а где бамбук растет в Казахстане ?

В супермаркете. Между бананами и киви...
:lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4607
Re: Душевно, традиционно и с размахом - Как праздновали Наурыз в...
Отправлено: 23.03.22 - 00:44
#19
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Цитата:
alex_60:
любой школьник знает //В КХ «Серикбай» Жанакорганского района Кызылординской области в этом сезоне выросло экзотическое для наших мест растение – бамбук!
____--Оперативно , только посадили , уже готовы ** астау - поднос для бешбармака.**
:lol:
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