Отправлено: - 23:07

Vit: Серый ну ты же не в Канаде живёшь, зачем ты такое написываешь. У вас в России всё тоже самое один в один. И цены рас

Цитата:Возвращаемся в детский сад.(наверное в младшую группу карапузов)Если на участке где выгуливают вашу младшую группу есть соседи на веранде и территории старшей группы, и у них есть савочки для песочка, и ещё они подрались с средней группой и совочками друг другу раскидали песочницы, то очевидно что население вашей младшей детсадовской группы посмотрев хорошо на соседние участки захочет заныкать каждый себе пару ведёрков песочка в закуток за верандой. От чего ваша песочница группы несколько опустеет.И если вы не производите песок, то его будет в вашей песочнице как-то нехватать.Да там в соседней песочнице махает совочком злой коротышка хулиган вовочка с своей бандой шортоносцев на подтяжках!И пацаны его группы (и девочки) то-же таки не прочь по возможности вынести из песочницы пару ведёрок для личного пользования, пока хулиган бегает где-то.