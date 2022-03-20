Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 14:50
Казахстанские психологи рассказали, что вызывает у людей желание закупать большие запасы популярных продуктов. Райса Байдалиева отмечает, что люди начали закупать именно сахар, потому что это базовый продукт для категории населения, которая чаще всего оказывается в группе риска. Читать новость
serg kost: Год-два назад мелькали в интернетах фото с
Год-два назад мелькали в интернетах фото с бабушкой, но на самом деле это был дедушка. Цитата:
serg kost: ыми ящиками стояли закупленные впрок продукты, туалетная бумага и
Туалетная бумага тут ключевое наверное словосочетание. Бывают такие отдельные плюшкины. Которые обязательно будут копать бункер и затаривать его под крышечку. Но погоды в супермаркетах, если вы конечно умеете считать на уровне второклассника, они не делают.
А когда выметают сахар и крупы - это политика точнейшей обратной связи населения. Это недоверие населения Оно так работает. Я не доверяю говорит или думает человек (не верю в стабильность, власть, мир) и покупает впрок. И когда так думает много людей - становится вдруг мало сахара. Ничего, что на пальцах объясняю?
Vit: Серый ну ты же не в Канаде живёшь, зачем ты такое написываешь. У вас в России всё тоже самое один в один. И цены рас
Возвращаемся в детский сад. (наверное в младшую группу карапузов) Если на участке где выгуливают вашу младшую группу есть соседи на веранде и территории старшей группы, и у них есть савочки для песочка, и ещё они подрались с средней группой и совочками друг другу раскидали песочницы, то очевидно что население вашей младшей детсадовской группы посмотрев хорошо на соседние участки захочет заныкать каждый себе пару ведёрков песочка в закуток за верандой. От чего ваша песочница группы несколько опустеет. И если вы не производите песок, то его будет в вашей песочнице как-то нехватать.
Да там в соседней песочнице махает совочком злой коротышка хулиган вовочка с своей бандой шортоносцев на подтяжках! И пацаны его группы (и девочки) то-же таки не прочь по возможности вынести из песочницы пару ведёрок для личного пользования, пока хулиган бегает где-то.
Серый волк: Никому в голову в цивилизованных странах не приходит затаривать углы жилья продуктами впрок.
В Германии ,США,когда пандемия началась,так же затаривались продуктами. В России ввели ограничение 2кг на продажу сахара в одни руки,так ладно бы сахар и продукты,а что творилось в ИКЕА. Кстати "Дракон" с Германии подтвердил мои слова ,что в магазинах нет подсолнечного масла. Так что люди везде одинаковые.
Добринцофф: что в магазинах нет подсолнечного масла.
Подсолнечное и любое другое есть, вопрос цены дешёвого может и нет, но если и появляется, то по прежней цене. Хотя на цены особого внимания не обращаю. Мог и не заметить. А вот в начале пандемии, действительно был дурдом, я пару недель не мог вообще купить туалетную бумагу и кухонные салфетки. Пришлось онлайн заказывать. Так что, таки даЦитата:
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