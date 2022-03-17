Отправлено: - 23:22

истерика какая то.

переход от зимы к весне.

снег превращается в лед.

потом в воду.

применяйте средства для обуви

для ходьбы.

при обледенении.



сайлау курманов:

Куда делся КамАЗ?

Цитата:Действительно! И тех теперь в больнице или дома со сломанными конечностями и сотрясением мозга, в злостные нарушители записать и оштрафовать.Цитата:Распилили - как бюджет...