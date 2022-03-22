Отправлено: - 11:18

Тимур Гафуров:

ЭПИ́ТЕТ в поэтике: определение, прибавляемое к названию предмета для большей изобразительности.

Тимур Гафуров:

Где именно удалили? Если в ветке про "Светофор", то сделано это было после замечания пользователя Уже не ваш земляк, который справедливо указал на сильное отклонение от темы статьи.

Цитата:Если что, то тут, за редким исключением, стихов почти не пишут.Цитата:Тогда у меня вопрос - а почему пользователи должны выполнять работу модераторов?!Чем в это время занимаются модераторы?! Ищут комменты со словами "никчёмный" и "жалкий"?!Они же ведь за свою работу деньги получают!ПыСы. Меня, если что, удалили за качественно выполненную за модератора работу. Требую восстановления комментария. Ведь там нет нарушений.