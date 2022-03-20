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≡ Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43840
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 14:50
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Казахстанские психологи рассказали, что вызывает у людей желание закупать большие запасы популярных продуктов. Райса Байдалиева отмечает, что люди начали закупать именно сахар, потому что это базовый продукт для категории населения, которая чаще всего оказывается в группе риска.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12193
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 22.03.22 - 22:53
#15
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Цитата:
serg kost:
Год-два назад мелькали в интернетах фото с

Год-два назад мелькали в интернетах фото с бабушкой, но на самом деле это был дедушка. :lol: Цитата:
serg kost:
ыми ящиками стояли закупленные впрок продукты, туалетная бумага и

Туалетная бумага тут ключевое наверное словосочетание.
Бывают такие отдельные плюшкины. Которые обязательно будут копать бункер и затаривать его под крышечку.
Но погоды в супермаркетах, если вы конечно умеете считать на уровне второклассника, они не делают.
:lol:
А когда выметают сахар и крупы - это политика точнейшей обратной связи населения.
Это недоверие населения Оно так работает.
Я не доверяю говорит или думает человек (не верю в стабильность, власть, мир) и покупает впрок.
И когда так думает много людей - становится вдруг мало сахара.
Ничего, что на пальцах объясняю? :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12193
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 22.03.22 - 23:07
#16
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Цитата:
Vit: Серый ну ты же не в Канаде живёшь, зачем ты такое написываешь. У вас в России всё тоже самое один в один. И цены рас

Возвращаемся в детский сад.
(наверное в младшую группу карапузов) :lol: Если на участке где выгуливают вашу младшую группу есть соседи на веранде и территории старшей группы, и у них есть савочки для песочка, и ещё они подрались с средней группой и совочками друг другу раскидали песочницы, то очевидно что население вашей младшей детсадовской группы посмотрев хорошо на соседние участки захочет заныкать каждый себе пару ведёрков песочка в закуток за верандой. От чего ваша песочница группы несколько опустеет.
И если вы не производите песок, то его будет в вашей песочнице как-то нехватать. :lol:

Да там в соседней песочнице махает совочком злой коротышка хулиган вовочка с своей бандой шортоносцев на подтяжках! :lol:
И пацаны его группы (и девочки) то-же таки не прочь по возможности вынести из песочницы пару ведёрок для личного пользования, пока хулиган бегает где-то. :lol:
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12193
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 22.03.22 - 23:12
#17
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Самый актуальный вопрос в деревне при СССР был как сахар превратить с самогон.
У нас похоже будет актуально скоро обратное.
Можно ли самогон перегнать в сахар :lol: :lol:



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