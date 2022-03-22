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≡ Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43840
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 19:32
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Поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, Президент использовал в своей речи новое определение – "Вторая республика". В связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2904
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 22.03.22 - 19:32
#1
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Неумение работать с людьми "вживую"; неумение вести диалог с карапаим народом; неумение обьяснить то что САМИ задумали - это следствие отсутствия КАДРОВОЙ политики у нынешнего режима власти; отсутствие специалистов которые могут и умеют простым языком , без бубнения по заранее написанному и непонятному тексту обьяснить что чёрное - это чёрное, а белое - это белое: - нельзя ли попросту сказать: - Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие; Вторая или Пятая республика - это Государство, которое собирается строить новая неназарбаевская власть.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
850
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 22.03.22 - 21:30
#2
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Ну как тут не вспомнить старика Задорнова, с его "ну, ту..е! "
Всё ведь верно и логично. 01- первая республика. 02-вторая, 03-скорая помощь... ой, я это перепутал... извиняюсь...
:oops:
Мне интересно, а и что теперь с латиницей? Так-то и требование, чтобы на товарах был госязык, отменили. И как теперь, тем кто его не знает, читать инструкцию, как варить макароны!?
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15929
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 21:39
#3
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Цитата:
ACROS:
нельзя ли попросту сказать: - Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие

Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет. Не на много больше ошиблись бы :lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
850
Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина "Вторая республика"
Отправлено: 22.03.22 - 21:45
#4
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Цитата:
ACROS:
Казахстан - это страна, существующая не одно тысячелетие;

Всмысле год, за 100, как на вредном производстве!?
:lol:
Цитата:
maxsaf:
Можно даже сказать 4.5 миллиарда лет. Не на много больше ошиблись бы

Это ж не соответствует действительности, потому-неправда.
Следует говорить с момента сотворения мира.
;-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1887
Re: Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина...
Отправлено: 22.03.22 - 22:52
#5
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Ну, тут как у французов. А ещё напомнило "Звёздные войны". Там тоже сначала республика была, потом после восстания сепаратистов переименовали в Империю.Вот только интересно, кто Палпатин, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, Принцесса Лея,Хан Соло и Чубакка?!У кого какие ассоциации?!
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