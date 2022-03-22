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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1887
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.22 - 11:18
#3951
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Цитата:
Тимур Гафуров:
ЭПИ́ТЕТ в поэтике: определение, прибавляемое к названию предмета для большей изобразительности.

Если что, то тут, за редким исключением, стихов почти не пишут.Цитата:
Тимур Гафуров:
Где именно удалили? Если в ветке про "Светофор", то сделано это было после замечания пользователя Уже не ваш земляк, который справедливо указал на сильное отклонение от темы статьи.

Тогда у меня вопрос - а почему пользователи должны выполнять работу модераторов?!Чем в это время занимаются модераторы?! Ищут комменты со словами "никчёмный" и "жалкий"?!Они же ведь за свою работу деньги получают!
ПыСы. Меня, если что, удалили за качественно выполненную за модератора работу. Требую восстановления комментария. Ведь там нет нарушений.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1887
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.22 - 11:22
#3952
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Потому что во фразе, которая может стать предметом иска, налицо распространение несоответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию.

БОльшего ущерба, чем сама НГ, газете в последнее время ещё никто не наносил.ИМХО.
ПыСы. Можете удалить, не удивлюсь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16421
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.22 - 13:02
#3953
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ответ получен.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 16:00]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16421
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.22 - 13:10
#3954
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
в последнее время ещё никто не наносил.


не будем о плохом в день праздника наурыз.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2022 - 16:02]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1056
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.22 - 22:23
#3955
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Вот вы своим личным решением присвоили звание Уважаемого некоему Марусичу.

Не личным, а коллективным решением редакции.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Но вы этого в упор не замечаете, требуете ссылок на нарушения

Да, требую ссылок. Потому что я не занимаюсь модерацией обычно. А вот жалобаами - занимаюсь. И для конкретизации жалобы нужна ссылка. По двум конкретным жалобам на Марусича я ответил в этой ветке - действующих правил сайта они не нарушают.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1056
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.22 - 22:29
#3956
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Цитата:
гражданин СССР:
А не лучше ли вообще удалить статью про "Светофор" как провокационную?

Нет, не лучше. Статья основана на фактах, в ней показаны позиции всех сторон конфликта. Если удалять все статьи, из-за которых в комментариях разгорается хайп, то на сайте останутся, наверно, только сообщения о погоде.
Цитата:
гражданин СССР:
Получается так, что ваши модераторы пропустили сильное отклонение от темы и спустя половины суток снесли посты форумчан в ответ на это отклонение.

Модераторов я попросил быть внимательнее. Укажите, сколько ваших комментариев было удалено после отклонения от темы - уберем их из общего количества в четверг. Это относится и к остальным пострадавшим.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1056
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.22 - 22:35
#3957
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Если что, то тут, за редким исключением, стихов почти не пишут

Поэ́тика (от греч. ποιητική; подразум. τέχνη «поэти́ческое иску́сство») — теория поэзии; наука, изучающая поэтическую деятельность, её происхождение, формы и значение, — и шире, законы литературы вообще.
Так что это не только про поэзию термин.

Цитата:
Уже не ваш земляк:
Тогда у меня вопрос - а почему пользователи должны выполнять работу модераторов?

Не должны. Если пользователь хочет сообщить об ошибке, редакция выражаем ему благодарность. Что я и сделал.
Выше я пояснял, что отклонение от темы само по себе - нарушение небольшое. Но если оно стало причиной обострения на сайте и, более того, жалоб пользователей, то нужно принимать меры. И модераторам я это объяснил.

Цитата:
Уже не ваш земляк:
Требую восстановления комментария. Ведь там нет нарушений

Нарушение есть - публичные жалобы на пользователей запрещены. Вам нужно было сообщить об этом в личку администрации сайта.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1056
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.03.22 - 22:42
#3958
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Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Спокойной ночи.
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