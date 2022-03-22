Отправлено: - 21:15

alex_60:

//салат из перепиленных яиц//. это тоже класс

yudjin:

Вот думаю, если заменить живого барана на набитый мешок с таким же весом, а барана, стоящего в сторонке, также подарить победителю... от этого уникальность и зрелищность убавятся?

Цитата:Деревья пилят. Бюджет, тоже. Теперича до яиц добрались...Я извиняюсь, понимаю, коммерческий секрет, но всё же может поделятся секретом. Чем лучше пилить, чтоб салат вкуснее получался?Цитата:Возрождение народных обычаев, это дело нужное и всё согласно Рухнамы.Я всё жду, когда будет возрождён народный обычай туйешешу. Можно даже проводить чемпионаты между акиматами. Вместо ногомячеров.